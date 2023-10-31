Звезда сериала "Корона" снимется в фильме вместе с Лоу и Аной де Армас

Британская актриса Ванесса Кирби в сериале "Корона". Фото: Google

Исполнительница роли единственной сестры королевы Елизаветы II, принцессы Маргареты в первых сезонах сериала "Корона", британская актриса Ванесса Кирби снимется в новом фильме режиссера Рона Ховарда, известного по лентам "Аполлон-13", "Игры разума" и "Код да Винчи". Компанию ей на съемочной площадке составят известные мировые знаменитости.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Новый звездный проект

Съемки триллера "Эдем", который раньше хотели назвать "Происхождение видов", начнутся уже в конце ноября. Участие в проекте примут 26-летняя звезда сериалов "Эйфория", "Сплошной отстой" американская актриса Сидни Суини; двукратный номинант на премию "Оскар", британский актер Джуд Лоу и звезда бондианы, кубино-испанская киноактриса, модель Ана де Армас.

Ранее сообщалось, что в актерский состав картины войдут Алисия Викандер и Дейзи Эдгар-Джонс. Однако звезды отказались от участия в проекте и были заменены Кирби и Суини.

В основу новой ленты ляжет реальная история, произошедшая на Галапагосских островах (архипелаг в Тихом океане, Эквадор). Ховард посетил их 15 лет назад, после чего задумал экранизировать эти события. Незадолго до пандемии COVID-19 режиссер объединился со сценаристом Ноа Пинком ("Тетрис") и начал работать над сценарием.

По их словам, картина исследует состояние человека неожиданными, абсурдными, юмористическими методами. Самую сюжетную линию пока не рассекречивают. Снимать проект будут в Австралии, а также на Галапагосских островах.

Галапагосские острова. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что студия Disney перенесла премьеру "Белоснежки" и показала первый кадр из фильма. Также мы рассказывали, что украинский режиссер сняла фильм о харьковчанах, которые три месяца прожили в метрополитене.