Звезда сериала "Корона" снимется в фильме вместе с Лоу и Аной де Армас
Исполнительница роли единственной сестры королевы Елизаветы II, принцессы Маргареты в первых сезонах сериала "Корона", британская актриса Ванесса Кирби снимется в новом фильме режиссера Рона Ховарда, известного по лентам "Аполлон-13", "Игры разума" и "Код да Винчи". Компанию ей на съемочной площадке составят известные мировые знаменитости.
Об этом сообщает издание Deadline.
Новый звездный проект
Съемки триллера "Эдем", который раньше хотели назвать "Происхождение видов", начнутся уже в конце ноября. Участие в проекте примут 26-летняя звезда сериалов "Эйфория", "Сплошной отстой" американская актриса Сидни Суини; двукратный номинант на премию "Оскар", британский актер Джуд Лоу и звезда бондианы, кубино-испанская киноактриса, модель Ана де Армас.
Ранее сообщалось, что в актерский состав картины войдут Алисия Викандер и Дейзи Эдгар-Джонс. Однако звезды отказались от участия в проекте и были заменены Кирби и Суини.
В основу новой ленты ляжет реальная история, произошедшая на Галапагосских островах (архипелаг в Тихом океане, Эквадор). Ховард посетил их 15 лет назад, после чего задумал экранизировать эти события. Незадолго до пандемии COVID-19 режиссер объединился со сценаристом Ноа Пинком ("Тетрис") и начал работать над сценарием.
По их словам, картина исследует состояние человека неожиданными, абсурдными, юмористическими методами. Самую сюжетную линию пока не рассекречивают. Снимать проект будут в Австралии, а также на Галапагосских островах.
Напомним, ранее мы писали, что студия Disney перенесла премьеру "Белоснежки" и показала первый кадр из фильма. Также мы рассказывали, что украинский режиссер сняла фильм о харьковчанах, которые три месяца прожили в метрополитене.
Читайте Новини.LIVE!