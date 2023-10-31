Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда сериала "Корона" снимется в фильме вместе с Лоу и Аной де Армас arrow

Звезда сериала "Корона" снимется в фильме вместе с Лоу и Аной де Армас

31 октября 2023 06:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Корона" снимется в фильме вместе с Лоу и Аной де Армас
Британская актриса Ванесса Кирби в сериале "Корона". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Исполнительница роли единственной сестры королевы Елизаветы II, принцессы Маргареты в первых сезонах сериала "Корона", британская актриса Ванесса Кирби снимется в новом фильме режиссера Рона Ховарда, известного по лентам "Аполлон-13", "Игры разума" и "Код да Винчи". Компанию ей на съемочной площадке составят известные мировые знаменитости.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте также:

Новый звездный проект

Съемки триллера "Эдем", который раньше хотели назвать "Происхождение видов", начнутся уже в конце ноября. Участие в проекте примут 26-летняя звезда сериалов "Эйфория", "Сплошной отстой" американская актриса Сидни Суини; двукратный номинант на премию "Оскар", британский актер Джуд Лоу и звезда бондианы, кубино-испанская киноактриса, модель Ана де Армас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ANADEARMAS (@ana_d_armas)

Ранее сообщалось, что в актерский состав картины войдут Алисия Викандер и Дейзи Эдгар-Джонс. Однако звезды отказались от участия в проекте и были заменены Кирби и Суини.

В основу новой ленты ляжет реальная история, произошедшая на Галапагосских островах (архипелаг в Тихом океане, Эквадор). Ховард посетил их 15 лет назад, после чего задумал экранизировать эти события. Незадолго до пандемии COVID-19 режиссер объединился со сценаристом Ноа Пинком ("Тетрис") и начал работать над сценарием.

По их словам, картина исследует состояние человека неожиданными, абсурдными, юмористическими методами. Самую сюжетную линию пока не рассекречивают. Снимать проект будут в Австралии, а также на Галапагосских островах.

Галапагосские острова
Галапагосские острова. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что студия Disney перенесла премьеру "Белоснежки" и показала первый кадр из фильма. Также мы рассказывали, что украинский режиссер сняла фильм о харьковчанах, которые три месяца прожили в метрополитене.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме