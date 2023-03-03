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Звезда сериала "Кухня" признался, пересылает ли деньги ВСУ на дроны

3 марта 2023 11:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дмитрий Назаров признался, пересылает ли деньги ВСУ на дроны
Российский актер Дмитрий Назаров в роли Виктора Баринова в сериале "Кухня"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале этого года российского актера, звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из одного из московских театров. Причиной стала поддержка звездной парой Украины и осуждение кровавой политики кремля. Впрочем, как оказалось, есть некоторые вещи, на которые исполнитель роли Виктора Баринова не готов пойти.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube канале "ФЕЙГИН LIVE".

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Подробности

Еще до своего увольнения из Московского художественного театра им. Чехова (МХТ), звездная пара переехала в Израиль. К Дмитрию и Ольге часто обращаются за помощью, впрочем, осуществлять военную поддержку Украины актер не готов.

"Есть вещи, на которые я лично пойти не могу. Например, когда мне пишут в Instagram: "Собираем деньги для украинской армии на беспилотники. Пришлите, пожалуйста, деньги". Я говорю: "Вы что, с ума сошли? Серьезно, от меня, от россиянина такое требовать", — возмутился Дмитрий Назаров.

Его позицию не разделяет супруга Ольга Васильева. Из-за чего в интервью между ними возникла небольшая ссора.

Напомним, ранее мы писали, что россияне требуют убрать из "Иронии судьбы" польскую актрису Барбару Брыльскую. Также мы рассказывали, что путинист Дмитрий Певцов назвал новый фильм "Чебурашка" диверсией.

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