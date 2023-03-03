Дмитрий Назаров признался, пересылает ли деньги ВСУ на дроны

Звезда сериала "Кухня" признался, пересылает ли деньги ВСУ на дроны
В начале этого года российского актера, звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из одного из московских театров. Причиной стала поддержка звездной парой Украины и осуждение кровавой политики кремля. Впрочем, как оказалось, есть некоторые вещи, на которые исполнитель роли Виктора Баринова не готов пойти.
Об этом он рассказал в интервью на YouTube канале "ФЕЙГИН LIVE".
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Еще до своего увольнения из Московского художественного театра им. Чехова (МХТ), звездная пара переехала в Израиль. К Дмитрию и Ольге часто обращаются за помощью, впрочем, осуществлять военную поддержку Украины актер не готов.
"Есть вещи, на которые я лично пойти не могу. Например, когда мне пишут в Instagram: "Собираем деньги для украинской армии на беспилотники. Пришлите, пожалуйста, деньги". Я говорю: "Вы что, с ума сошли? Серьезно, от меня, от россиянина такое требовать", — возмутился Дмитрий Назаров.
Его позицию не разделяет супруга Ольга Васильева. Из-за чего в интервью между ними возникла небольшая ссора.
На сегодняшний день это последнее видео с моей утренней ютуб-экскурсии по «хороших русских». pic.twitter.com/sbd45QTzEL— Дарья Горная (@DarkaHirna) March 2, 2023
Напомним, ранее мы писали, что россияне требуют убрать из "Иронии судьбы" польскую актрису Барбару Брыльскую. Также мы рассказывали, что путинист Дмитрий Певцов назвал новый фильм "Чебурашка" диверсией.