Дмитро Назаров зізнався, чи пересилає гроші ЗСУ на дрони

Російський актор Дмитро Назаров у ролі Віктора Баринова в серіалі "Кухня"

На початку цього року російського актора, зірку серіалу "Кухня" Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву звільнили з одного з московських театрів. Причиною стала підтримка зірковою парою України та засудження кривавої політики кремля. Втім, як виявилось, є певні речі, на які виконавець ролі Віктора Баринова не готовий піти.

Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube каналі ФЕЙГИН LIVE.

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Ще до свого звільнення з Московського мистецького театру ім. Чехова (МХТ), зіркова пара переїхала до Ізраїля. До Дмитра та Ольги часто звертаються по допомогу, втім здійснювати військову підтримку України актор не готовий.

"Є речі, на які я, особисто, піти не можу. Наприклад, коли мені пишуть в Instagram: "Збираємо гроші для української армії на безпілотники. Надішліть, будь ласка, гроші". Я кажу: "Ви що, з глузду з’їхали? Серйозно, від мене, від росіянина таке вимагати", — обурився Дмитро Назаров.

Його позицію не поділяє дружина Ольга Васильєва. Через що в інтерв’ю між ними виникла невелика сварка.

На сьогодні це останнє відео з моєї ранкової ютуб-екскурсії по «хорошихрускіх». pic.twitter.com/sbd45QTzEL — Дарка Гірна (@DarkaHirna) March 2, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни вимагають вилучити із "Іронії долі" польську акторку Барбару Брильську. Також ми розповідали, що путініст Дмитро Пєвцов назвав новий фільм "Чебурашка" диверсією.