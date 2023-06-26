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Звезда сериала "Папик" Петрожицкая поделилась воспоминаниями с детства

26 июня 2023 20:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая поделилась воспоминаниями с детства
Актриса Дарья Петрожицкая. Фото: Instagram/petrozhitskaya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Актриса Дарья Петрожицкая приняла участие в съемках одного из выпусков нового сезона телешоу "Хто зверху", в котором Сергея Притулу заменил блогер Богдан Шелудяк. В перерыве между раундами кинозвезда вспомнила о детстве и рассказала об ассоциациях с летом.

Об этом сообщает "Новый канал", на котором выходит программа.

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Первая Барби

Первая ассоциация актрисы с летом в детстве — это Житомир и бабушка. Дарью с сестрой постоянно отправляли туда на все летние каникулы. У бабушки был небольшой земельный участок площадью 14 соток, на котором она выращивала овощи и фрукты.

"Моя бабушка тоже актриса и имела очень много разных костюмов. Поэтому мы с сестрой часто устраивали концерты с переодеваниями. А еще однажды бабушка подарила мне куклу Барби. Я уже была достаточно взрослая, чтобы играть с ней. Но это же моя первая Барби, поэтому очень ее берегла", — рассказала Дарья.

Памятная история с детства

Петрожицкой тогда исполнилось 7 лет. У нее с бабушкой, родителями и сестрой был свой маленький театр. В тот вечер еще ждали родственников и друзей в гости.

"Родители пошли на базар за небольшой корзинкой для нашей Красной Шапочки, о которой как раз ставили спектакль дома. Мама и папа приносят корзину, а в ней — маленький кусочек какого-то пушка. Это была кошечка! Мама говорит: "Дети, придумайте имя". Я сразу предложила Тинкер Бел, так зовут фею из "Питер Пена". Мама улыбнулась: "Ага, значит, Тина". И кошка прожила у нас 18 лет", — призналась Петрожицкая.

Напомним, ранее мы писали, что служащий в ВСУ актер сериала "Первые ласточки" Максим Девизоров прокомментировал награду от министра обороны Украины Алексея Резникова.

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