Звезда сериала "Секс в большом городе" рассказала, вернется ли героиня Саманта в шоу

Актриса Ким Кетролл в роли Саманты. Фото: Google

Накануне на платформе HBO вышел второй сезон сиквела сериала "Секс в большом городе", шоу "И просто так". В нем снимаются все героини, кроме Саманты, в которую в свое время преобразилась англо-канадская актриса Ким Кетролл. Ее коллега, американская кинозвезда Синтия Никсон, сыгравшая Миранду, рассказала, вернется ли Ким в шоу.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Уже не секрет, что 66-летняя Ким Кэттролл появится в одном из эпизодов, где главная героиня Керри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер, разговаривает с Самантой по телефону. Эту сцену сняли в Нью-Йорке, Кэттролл не взаимодействовала ни с кем из других актрис.

После таких новостей один из поклонников сериала спросил Синтию Никсон, стоит ли ожидать полноценного возвращения Саманты в шоу.

"Я думаю, что вероятность этого очень мала. Это была эпизодическая роль, особый подарок к 25-летию шоу", — ответила Синтия.

Никсон добавила, что появление Саманты должно было стать сюрпризом для поклонников "Секс в большом городе", однако информация об этом попала в СМИ.

"Мы так пытались держать это в секрете. Нам очень жаль, что об этом стало известно. Было бы очень смешно, если бы вы просто смотрели эпизод, а она внезапно появилась на экране", — подытожила Синтия Никсон.

Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер. Фото: Google

Ким Кетролл последний раз была в роли Саманты еще во втором полнометражном фильме "Секс в большом городе", вышедшем на экраны в 2010 году. После скандалов с Сарой Джессикой Паркер, которая является еще и продюсером франшизы, Ким не раз заявляла, что не вернется в культовый сериал.

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