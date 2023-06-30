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Зірка серіалу "Секс і місто" розповіла, чи повернеться героїня Саманта в шоу

30 червня 2023 11:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Секс і місто" розповіла, чи повернеться героїня Саманта в шоу
Акторка Кім Кетролл в ролі Саманти. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні на платформі HBO вийшов другий сезон сиквелу серіалу "Секс і місто", шоу "І просто так". В ньому знімаються всі героїні, окрім Саманти, в яку свого часу перевтілилась англо-канадська акторка Кім Кетролл. Її колега, американська кінозірка Синтія Ніксон, яка зіграла Міранду, розповіла, чи повернеться Кім до шоу. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Чи повернеться Саманта в серіал

Вже не секрет, що 66-річна Кім Кеттролл з'явиться в одному з епізодів, де головна героїня Керрі Бредшоу, яку грає Сара Джессіка Паркер, розмовляє із Самантою телефоном. Цю сцену зняли в Нью-Йорку, Кеттролл не взаємодіяла ні з ким з інших актрис.

Після таких новин один з шанувальників серіалу запитав Синтію Ніксон, чи варто очікувати повне повернення Саманти у шоу.

"Я думаю, що ймовірність цього дуже мала. Це була епізодична роль, особливий подарунок до 25-річчя шоу", — відповіла Синтія.

Ніксон додала, що поява Саманти мала стати сюрпризом для прихильників "Секс і місто", проте інформація про це потрапила до ЗМІ. 

"Ми так намагалися тримати це в секреті. Нам дуже шкода, що про це стало відомо. Було б дуже смішно, якби ви просто дивилися епізод, а вона раптово з'явилася на екрані", — підсумувала Синтія Ніксон.

Кім Кетролл та Сара Джессіка Паркер. Фото: Google

Кім Кетролл востаннє була в ролі Саманти ще у другому повнометражному фільмі "Секс і місто", який вийшов на екрани  2010 року. Після скандалів з Сарою Джессікою Паркер, яка є ще продюсеркою франшизи, Кім не одноразово заявляла, що не повернеться в культовий серіал.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Секс і місто", американська акторка Крістін Девіс, яка грає Шарлотту, зізналась, що плакала через філери. Також ми розповідали, що серіал "Секс і місто" відсвяткував 25-річчя: як відреагували на ювілей акторки.

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