Звезда сериала "Секс в большом городе" призналась, что плакала из-за филлеров

Американская актриса Кристин Дэвис. Фото: Google.

Звезда франшизы "Секс в большом городе", американская актриса Кристин Дэвис, откровенно рассказала о хейте, с которым она столкнулась из-за коррекции своей внешности.

Об этом сообщает издание Metro.

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58-летняя актриса призналась, что она нередко прибегала к косметическим процедурам и иногда эффект был совсем не таким, как ожидалось. Тогда Кристине приходилось растворять и выводить филлеры. Дэвис вспомнила, как ее "травило" общество за внешний вид.

"Я даже плакала из-за этого. Это был ужасный стресс. К счастью, у меня хорошие друзья, которые, в конце концов, что-то сказали, поддержали меня", — рассказала Дэвис.

Актриса отметила, что критикуют не только ее, но и ее подруг по франшизе, актрис Синтию Никсон и Сару Джессику Паркер.

"Это тяжело, когда тебя сравнивают с тобой в молодости. Нужно иметь мужество, чтобы помнить, что ты не должна выглядеть так же. Интернет вроде бы хочет этого, но в то же время и не хочет. В этом столько противоречий", — заявила Кристин.

Впрочем, сейчас, по словам кинозвезды, она не обращает внимание на хейт, который особенно усилился после выхода продолжения популярного сериала в виде шоу "И просто так". В нем она вернулась к роли Шарлотты.

"У меня нет времени. Ты просто доверяешься врачу, а потом люди нападают на тебя, будто ты сам воткнул иглу себе в лицо", — подытожила актриса.

Актриса Кристин Дэвис. Фото: Instagram/iamkristindavis

Напомним, ранее мы писали, что сериал "Секс в большом городе" отметил 25-летие: что написали актрисы. Также мы рассказывали, что вышел полный трейлер нового сезона сиквела сериала "Секс в большом городе".