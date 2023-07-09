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Звезда сериала "Школа выживания" Чед Мюррей готовится стать многодетным отцом

9 июля 2023 15:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Школа выживания" Чед Мюррей готовится стать многодетным отцом
Актеры сериала "Школа выживания" (Чед Мюррей спереди). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский актер Чед Мюррей, больше известный по роли Лукаса Скотта в сериале нулевых "Школа выживания", объявил о беременности жены. Звездная пара ждет появления третьего ребенка.

Об этом Мюррей сообщил в своем Instagram.

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41-летний актер креативно сообщил поклонникам, что они с женой Сарой Ремер ждут третьего ребенка. Мюррей опубликовал собственноручно смонтированный ролик с фото и видео из семейного архива.

"Мы путешествуем по этому миру маленькой волчьей стаей — этот ребенок уже всюду был, а он еще даже не снаружи. Спасибо, мама, что несешь нашу стаю — буквально", подписал видео Чед.

Чед Майкл Мюррей начал встречаться с актрисой Сарой Ремер в 2014 году. В январе 2015-го звездная парочка сыграла свадьбу, а уже 31 мая у них родился сын. В марте 2017 года у Чеда и Сары родилась дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что единственный брат принцессы Уэльской, английский бизнесмен Джеймс Миддлтон, объявил о беременности своей жены, Элиз Тевенет. Родственники королевской семьи ждут появления первенца.

Также мы рассказывали, что беременная светская львица Кортни Кардашьян устроила с подругой фотосессию в розовых купальниках.

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