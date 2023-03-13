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Звезда сериала "Уэнздей" помогла фильму ужасов "Крик 6" установить рекорд: какой именно

13 марта 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фрагмент фильма "Крик 6"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялась звездная премьера шестой части популярной франшизы об убийце в маске "Крик". Главные роли исполнили актрисы Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мэйсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Кортни Кокс и Хейден Панеттьер. Именно благодаря одной из них кассовые сборы фильма установили рекорд среди всех франшиз за первую неделю проката.

Об этом сообщает издание Collider.

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Подробности

Сборы фильма ужасов в США составили 44 млн 500 тысяч миллиона долларов. До этого лучший стартовый уикенд был у третьей части, которая в 2000 году собрала 34 миллиона долларов.

Аналитики уже прогнозируют, что "Крик 6" станет коммерчески успешным фильмом, учитывая, что его бюджет составлял лишь 35 миллионов долларов. Стартовые сборы новой части в мировом прокате превысили 67 миллионов долларов.

Кинокритики отмечают, что в успехе шестой части есть немалая заслуга молодой актрисы Дженны Ортеги, которая хоть и появлялась в предыдущей ленте ужасов, но теперь она получила ведущую роль. После грандиозного успеха сериала "Уэнздей" стриминговой платформы Netflix, в котором Дженна сыграла главную роль, она стала суперпопулярной. Только на ее Instagram уже подписаны более 40 миллионов пользователей соцсети. Именно поэтому Ортегу называют "маркетинговым оружием" студии Paramount. Так как на киносеансы многие зрители идут именно из-за 20-летней актрисы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что, несмотря на полномасштабную войну, в первую неделю проката украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" собрал солидный бокс-офис. Также мы писали о победителях 95-й церемонии награждения премии "Оскар".

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