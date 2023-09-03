Звезда сериала "Уэнздей" прокомментировала слухи о романе с Джонни Деппом

Актер Джонни Депп. Фото: Google

Недавно в сети начали распространяться слухи о романтических отношениях звезды сериала "Уэнздей" Дженны Ортеги и легенды Голливуда, актера Джонни Деппа. Обычно знаменитости редко комментируют подобные разговоры. Но не в этот раз.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Слухи распространил популярный блог сплетен DeuxMoi, чьи инсайды о звездах часто подтверждаются. Многие поклонники актеров в это не верят — разница между ними в возрасте составляет 40 лет. Дженна акцентирована на своей карьере, и ей точно не нужно портить репутацию скандальным шлейфом Джонни — уверены критики.

"Это так глупо, что даже не смешно. Я никогда в жизни не встречалась с Джонни Деппом и никогда с ним не работала. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое", — написала 20-летняя Ортега.

Актриса Дженна Ортега. Фото: Google

Слово "нас" не остановило обсуждение в соцсетях, а лишь подлило масла в огонь.

Джонни Депп также сделал заявление через своих представителей.

"У мистера Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с мисс Ортегой. Он никогда не встречал ее и никогда с ней не разговаривал. Они не участвуют вместе ни в одном проекте, и в планах этого тоже нет. Он поражен этими необоснованными и злонамеренными слухами, которые направлены на то, чтобы нанести ущерб его репутации и карьере", — отметили менеджеры в заявлении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Дженна Ортега помогла фильму ужасов "Крик 6" установить рекорд. Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер предстоящего сериала о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд.