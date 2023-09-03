Зірка серіалу "Венздей" прокоментувала чутки про роман з Джонні Деппом

Актор Джонні Депп. Фото: Google

Нещодавно в мережі почали ширитися чутки про романтичні стосунки зірки серіалу "Венздей" Дженни Ортеги та легенди Голлівуду, актора Джонні Деппа. Зазвичай знаменитості рідко коментують подібні розмови. Але не цього разу.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Чутки поширив популярний блог пліток DeuxMoi, чиї інсайди про зірок часто підтверджуються. Багато шанувальників акторів у це не вірять — різниця між ними у віці становить 40 років. Дженна закцентована на своїй кар’єрі, і їй точно не потрібно псувати репутацію скандальним шлейфом Джонні — впевненні критики.

"Це так безглуздо, що навіть не смішно. Я ніколи в житті не зустрічалася з Джонні Деппом і ніколи з ним не працювала. Будь ласка, припиніть поширювати брехню і дайте нам спокій", — написала 20-річна Ортега.

Акторка Дженна Ортега. Фото: Google

Слово "нас" не зупинило обговорення в соцмережах, а лише підлило масла у вогонь.

Джонні Депп також зробив заяву через своїх представників.

"У містера Деппа немає жодних особистих чи професійних стосунків із міс Ортегою. Він ніколи не зустрічав її і ніколи з нею не розмовляв. Вони не беруть участь разом у жодному проєкті, і в планах цього теж немає. Він вражений цими необґрунтованими та зловмисними чутками, які спрямовані на те, щоб зашкодити його репутації та кар'єрі", — зазначили менеджери в заяві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дженна Ортега допомогла фільму жахів "Крик 6" встановити рекорд. Також ми розповідали, що Netflix показав трейлер майбутнього серіалу про суд Джонні Деппа та Ембер Герд.