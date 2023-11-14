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Звезда сериала "Викинги" пообщалась с украинцами, чье жилье пострадало от российской агрессии

14 ноября 2023 16:51
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда сериала "Викинги" пообщалась с украинцами, чье жилье пострадало от российской агрессии
Кэтрин Винник встретилась онлайн с семьями, жилье которых пострадало от российской агрессии. Фото: Скріншот
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Канадская актриса украинского происхождения и посол фандрейзинговой платформы UNITED24 Кэтрин Винник встретилась онлайн с семьями, жилье которых пострадало от российской агрессии. Кэтрин Винник, сыгравшая воительницу Лагерту в сериале "Викинги", помогает украинцам в реальной жизни с начала полномасштабной войны.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент платформы.

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В марте 2023 года Кэтрин Винник присоединилась к платформе UNITED24, поддержав направление "Восстановление Украины", и продолжает прилагать усилия, чтобы помочь пострадавшим вернуться домой.

 

"Я играла защитницу в фильмах, но вы делаете это не на экране, а в реальной жизни. Меня вдохновляет ваше мужество и мотивирует делать еще больше для победы Украины", — говорит Кэтрин.

Десять жителей Киевской области рассказали Кэтрин о первых днях полномасштабного вторжения, эвакуации, возвращении домой после деоккупации и прогрессе восстановления их домов.

Яна Псарева из Ирпеня, которая переехала туда из Донецка в 2014 году, после первого вторжения России, уже второй раз должна была покинуть свой дом в 2022-м.

"24 февраля мы увидели, как бомбили гостомельский аэропорт, и уже через 30 минут собрали чемодан. Это был тот самый чемодан, с которым мы выехали из Донецка", ― рассказала Яна.

На встрече в зуме также были представители скаутской организации "Пласт". Кэтрин хорошо знакома с целями и ценностями движения, ведь сама занималась пластунством до 17 лет. Дети поделились с актрисой пережитыми страхом и болью во время оккупации.

"Большинство моих соседей прятались в подвалах, пока они не начали разрушаться. Эвакуация была очень далеко от нас, потому что военный городок находится от центра где-то в трех километрах. А это верная смерть ― идти по трассе под такими обстрелами", ― поделилась Анастасия Пашкевичиз Бучи.

Напомним, Киевская кольцевая электричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона и Джамалы.

Ранее Миша Коллинз стал новым послом UNITED24.

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