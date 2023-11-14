Зірка серіалу "Вікінги" поспілкувалася з українцями, чиє житло постраждало від російської агресії
Канадська акторка українського походження та амбасадорка фандрейзингової платформи UNITED24 Кетрін Винник зустрілася онлайн з родинами, чиє житло постраждало від російської агресії. Кетрін Винник, яка зіграла воїтельку Лаґерту у серіалі "Вікінги", допомагає українцям у реальному житті з початку повномасштабної війни.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент платформи.
Зірка кіно зустрілася з мужніми українцями
У березні 2023 року Кетрін Винник приєдналася до платформи UNITED24, підтримавши напрям "Відбудова України", і продовжує докладати зусиль, щоб допомогти постраждалим повернутись додому.
"Я грала захисницю у фільмах, але ви робите це не на екрані, а у реальному житті. Мене надихає ваша мужність і мотивує робити ще більше для перемоги України", ― говорить Кетрін.
Десять мешканців Київської області розповіли Кетрін про перші дні повномасштабного вторгнення, евакуацію, повернення додому після деокупації та прогрес відновлення їхніх осель.
Яна Псарьова з Ірпеня, яка переїхала туди з Донецька у 2014 році, після першого вторгнення Росії, вже вдруге мусила покинути свій дім у 2022-му.
"24 лютого ми побачили, як бомбили гостомельський аеропорт, і вже через 30 хвилин зібрали валізу. Це була та сама валіза, з якою ми виїхали з Донецька", ― розповіла Яна.
На зустрічі в зумі також були представники скаутської організації "Пласт". Кетрін добре знайома з метою та цінностями руху, адже сама займалася пластунством до 17 років. Діти поділилися з акторкою пережитими страхом та болем під час окупації.
"Більшість моїх сусідів ховалися у підвалах, допоки вони не почали руйнуватися. Евакуація була дуже далеко від нас, бо військове містечко розташоване від центру десь за три кілометри. А це вірна смерть ― іти по трасі під такими обстрілами", ― поділилася пластунка Анастасія Пашкевичіз Бучі.
Нагадаємо, Київська кільцева електричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона та Джамали.
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