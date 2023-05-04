Звезда сериала "Викинги" Винник и Иванна Сахно приехали в Киев поздравить UNITED24: с чем именно

Канадская актриса Кэтрин Винник. Фото: Instagram/katherynwinnick

Уже завтра, 5 мая, исполняется год работы фандрайзинговой платформы UNITED24. По этому случаю в столицу Украины начинают съезжаться первые звездные гости, поддерживающие нашу страну в борьбе с оккупантом.

Об этом говорится в соцсетях UNITED24.

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Звездный визит

Голливудские актрисы украинского происхождения Кэтрин Винник и Иванна Сахно приехали в Киев. В марте этого года звезда "Викингов", канадка Кэтрин стала послом UNITED24.

"Вместе с ней столицу посетила наша специальная гостья — актриса Иванна Сахно, играющая роль в сериале "Звездные войны: Асока". Рядом с ними — креативный директор And Us Джейми Кенневэй, создававший проекты для нашей платформы, Мак Рейнольдс, менеджер Imagine Dragons, а также Тай Арнольд — оператор-постановщик американской группы", — говорится в подписи к фотографии.

На снимке звезды позируют в центре Киева на Софиевской площади, на фоне сгоревшей техники окупантов.

Голливудские знаменитости в центре Киева. Фото: Facebook/u24.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что американский актер Мэтт Дэймон записал трогательное обращение к украинскому народу. Также мы рассказывали, что многократный обладатель премии "Грэмми" американский кантри-певец Брэд Пэйсли, ставший послом фандрайзинговой платформы UNITED24, спел "Червону руту" в центре столицы.