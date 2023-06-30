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Звезда "Дневников вампира" во второй раз стала отцом

30 июня 2023 13:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дневники вампира: Иан Самерхолдер снова стал отцом
Актер Йен Сомерхолдер с семьей. instagram.com/nikkireed/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда сериала "Дневники вампира" Йен Сомерхолдер и его жена Никки Рид стали снова родителями. Событие произошло несколько недель назад, но об этом стало известно только сейчас.

Радостной новостью Никки Рид поделилась в Instagram.

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Весной Йен Самерхолдер и его жена подтвердили, что ожидают пополнения в семействе. Они появились на красной дорожке, куда Никки пришла в ярком платье, подчеркивающем ее округлые формы.

 

Никки Рид поделилась радостной новостью. instagram.com/nikkireed/

"Несколько недель назад в этот мир пришел наш сын — и теперь я могу назвать этот день одним из самых счастливых в жизни. Как вы все знаете, у меня строгие границы в соцсети, особенно когда дело касается детей и того, что я решаю о себе рассказывать публике. Но здесь я хотела впервые поделиться с вами счастьем", — написала в соцсети актриса.

Мальчик родился дома. Род поблагодарила акушерку и врачей, которые оказали ей помощь.

Йен Сомерхолдер во время съемок сериала "Дневники вампира" закрутил роман с партнершей по проекту Ниной Добрев. После двух лет отношений они разошлись. А в 2014-м начал встречаться с актрисой Никки Рид. Через год они поженились, а в 2017 году у них родилась дочь Боди Солей Рид Сомерхолдер.

Напомним, 44-летняя звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян скоро в четвертый раз станет мамой. 

Ранее стало известно, что танцовщик Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд во второй раз стали родителями.

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