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Звезда шоу Х-Фактор и "Голос країни" обратился к Тине Кароль

27 декабря 2024 22:03
Евгений Берестюк - Редактор
Никита Ломакин из шоу Х-Фактор" и "Голос країни" обратился к Тине Кароль
Певец Никита Ломакин. Фото: Instagram/nikitalomakinofficial
Евгений Берестюк - Редактор

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025, певица Тина Кароль опубликовала снимки с новой фотосессии. Она привлекла внимание звезды шоу Х-Фактор и "Голос країни-11" Никиты Ломакина.

Его комментарий появился под публикацией артистки в Instagram.

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Певица, которой в следующем месяце исполнится 40 лет, сменила образ. Она собрала обычно распущенные волосы в косу. Свой образ Тина дополнила откровенной одеждой, акцент которой, в частности, был на декольте.

"Забери меня, когда ходит сон. Когда ходит сон у моих окон", — подписала фото Кароль.

Тина Король Инстаграм фотосессия
Новая фотосессия Тины Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
Тина Король Инстаграм фотосессия
Изменения певицы привлекли внимание многих пользователей соцсетей. Фото: Instagram/tina_karol

Никита Ломакин, который был подопечным Кароль в шоу "Голос країни-11", отметил — именно такого перевоплощения певицы он ожидал. Звездный уроженец оккупированного Крыма сделал артистке публичный комплимент.

"Очень ждал такую тебя. Снова все и всех разорвала на глазах и энергетический апгрейд. Как и ожидалось, но лучше", — написал 26-летний Ломакин.

Отвечать на комментарий Тина Кароль не стала. За три часа яркие фото артистки набрали свыше 30 тысяч лайков. Их, в частности, поставили певицы TAYANNA, VIRA (Вера Брежнева), Александра Зарицкая (KAZKA), телеведущая Екатерина Осадчая, актриса Ольга Сумская, певец, военнослужащий Виталий Козловский.

Тина Король Инстаграм фотосессия
Свой образ Кароль дополнила откровенной одеждой Фото: Instagram/tina_karol

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль показала себя в юности. Также мы рассказывали, как Кароль украсила дом к новогодним праздникам.

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21:57 Полиция не отреагировала на жалобу одессита на ТЦК — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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