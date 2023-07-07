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Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво бойкотирует крупную сеть супермаркетов

7 июля 2023 11:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво бойкотирует крупную сеть супермаркетов
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Фото: Instagram/hectorjimenezbravo
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво попал в неприятную ситуацию, когда пошел за продуктами в один из супермаркетов. Судью шоу "МастерШеф" не пустили в помещение вместе с его собачкой. Это возмутило Эктора.

Подробности инцидента Хименес-Браво рассказал в своих соцсетях.

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Бойкот сети супермаркетов

Обычно Эктор производит закупку продуктов в одной из крупнейших сетей супермаркетов в Украине. Компанию телеведущему составляет его домашний питомец.

По словам шеф-повара, каждый раз охрана и администрация придумывала новые правила. То ему можно было заходить с животным, то только на руках, или на коляске. Впрочем, последний визит в супермаркет испортил настроение Эктора. Потому что охранник не пустил его с собачкой и послал телезвезду на кухню готовить свои блюда.

"Надеюсь в ближайшем будущем, у нас больше не будет мест, куда не будут пускать людей с их животными, и где вот так общаются с людьми. Я не понимаю, как можно собак в жару закрывать в машинах или оставлять привязанными к забору — это члены семьи", — отметил Эктор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Напомним, ранее мы писали, что позиция Эктора Хименес-Браво по отношению к российскому городу Белгороду возмутила украинцев. Также мы рассказывали, что Эктор возмутился позицией ООН в день подрыва Каховской ГЭС.

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