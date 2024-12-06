Лиза Глинская из МастерШеф беременна первенцем — фото

Звезда шоу "МастерШеф" Лиза Глинская ждет ребенка
Победительница второго сезона и бывшая судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская сообщила счастливую новость. Шеф-поварешка вскоре впервые станет мамой.
Счастливую новость знаменитость сообщила в Instagram.
Лиза Глинская беременна первенцем
На своей странице в сети 41-летняя кухарка опубликовала радостное фото, на котором продемонстрировала свое интересное состояние.
Глинская позировала в легком белом платье с цветастым принтом и нежно держала руками заметно округлый животик.
В подписи к фото Лиза поздравила своих подписчиков с Днем Святого Николая, который по новому календарю празднуют 6 декабря.
"Друзья, с Днем святого Николая! Пусть этот день наполнит ваши сердца добром, теплом и верой! Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, света и добрых дел! Верьте в чудеса, ведь они всегда рядом!", — написала знаменитость.
В ответ поклонники также поздравили Глинскую с праздником и столь важным событием в ее жизни.
Для повара это не первая беременность — 15 лет назад она потеряла ребенка от своего первого мужа. Лиза Глинская во второй раз замужем за мужчиной по имени Максим. Вместе с любимым она воспитывает сына от предыдущего брака.
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