Звезда шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха окрестила сына

Виктория Маремуха с мужем Луи и сыном. Фото: Instagram/vicky_mare

В сентябре прошлого года участница телешоу "Супермодель по-украински", блогерша Виктория Маремуха родила первенца, сына Люка Беле. Долгое время вместе с французским бизнесменом Луи они жили преимущественно в Азии и Европе. Но вернулись в Украину, чтобы крестить малыша.

Об этом Виктория сообщила в своем Instagram.

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Крещение сына Маремухи

По словам Виктории, для нее было важно не только родить сына в Киеве, но и окрестить. Несмотря на интенсивные обстрелы столицы, откладывать это блогерша не стала.

Место Маремуха выбрала еще давно — Михайловский златоверхий монастырь в центре Киева. Недалеко от него, на склонах и водах Днепра в 988 году произошло крещение Руси.

"Место силы и веры, один из самых монастырей Древнего Киева, построенный в 12 веке внуком Ярослава Мудрого, а в 1930-м был разрушен большевиками. Но воспроизведен в 1990-х годах", — сообщила подписчикам блогерша.

Крестными маленького Люка Беле стали давние друзья Виктории: подруга Анна и ресторатор, блогер Евгений Таллер.

Крестные родители сына Виктории Маремухи. Фото: Instagram/vicky_mare

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