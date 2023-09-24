Звезда студии "Квартал 95" высмеял Пескова и Кадырова в новой пародии: видео

Фрагмент из пародии Юрия Великого. Скриншот: YouYube/Yuri_Velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий продолжает радовать украинцев пародиями не только на тех, кто поддерживает кровавую политику Кремля, но кто конкретно и занимается. В новом видео шоумен высмеял пресс-секретаря диктатора Владимира Путина, Дмитрия Пескова, прокомментировавшего состояние здоровья главы Чечни, Рамзана Кадырова.

Соответсвующая пародия доступна для просмотра на YouTube-канале Большого.

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Юрий Великий с помощью фразеологических оборотов метко высмеял Пескова. Так, например, на вопрос репортера, действительно ли Кадыров находится в коме, пародийный представитель Кремля заявил, что если это и так, то он рад за главу Чечни. Иак как, по его мнению, речь идет о республике Коми в составе РФ.

Также пародийный Песков оставил несколько замечаний персоне, которая якобы задает вопросы. Спикер Кремля упомянул в этом и известного российского пропагандиста, певца Филиппа Киркорова.

"Вы же не звоните скорой, чтобы узнать процент ВВП на душу населения России. Это из разряда вызвать сантехника, чтобы узнать прогноз погоды. Или обратиться к справочному вокзалу, чтобы уточнить размер ноги Киркорова. Я лично так поступал. Кстати, у Филиппа 43 -й размер", — заявил Великий в образе Пескова.

Пародийный пресс-секретарь Путина отметил, что ответить на вопрос о состоянии здоровья Кадырова сможет только российский диктатор. Но у него трое двойников, так что придется подождать.

"В последнее время много слухов о состоянии здоровья Кадырова. Одни оптимистично говорят, что его уже нет, другие печально сообщают, что он еще есть. Но только узкий круг знает, что происходит на самом деле. И этот УССкий круг находится под усами Пескова", — креативно подписал видео Большой.

Напомним, ранее мы писали, как Юрий Великий высмеял Кадырова, отчитывавшегося Путину из бумажки. Также мы рассказывали, что актер студии "Квартал 95" высмеял предательницу Ани Лорак.