Зірка студії "Квартал 95" висміяв Пєскова та Кадирова у новій пародії: відео

Фрагмент з пародії Юрія Великого. Скриншот: YouYube/Yuri_Velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий продовжує тішити українців пародіями не тільки на тих, хто підтримує криваву політику Кремля, але хто нею конкретно й займається. У новому відео шоумен висміяв прессекретаря диктатора Володимира Путіна, Дмитра Пєскова, який прокоментував стан здоров’я очільника Чечні, Рамзана Кадирова.

Відповідна пародія доступна для перегляду на YouTube-каналі Великого.

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Юрій Великий за допомогою фразеологічних оборотів влучно висміяв Пєскова. Так, наприклад, на запитання репортера, чи дійсно Кадиров перебуває в комі, пародійний речник Кремля заявив, що якщо це і так, то він радий за главу Чечні. Бо, на його думку, йдеться про республіку Комі у складі РФ.

Також пародійний Пєсков залишив декілька зауважень персоні, яка нібито задає запитання. Речник Кремля згадав в цьому і відомого російського пропагандиста, співака Філіпа Кіркорова.

"Ви ж не телефонуєте швидкій, щоб дізнатися відсоток ВВП на душу населення Росії. Це з розряду викликати сантехніка, щоб дізнатися прогноз погоди. Або звернутися до довідкової вокзалу, щоб уточнити розмір ноги Кіркорова. Я особисто так робив. До речі, у Філіпа 43-й розмір", — заявив Великий в образі Пєскова.

Пародійний прессекретар Путіна зауважив, що дати відповідь на запитання про стан здоров’я Кадирова зможе тільки російський диктатор. Але в нього троє двійників, то ж доведеться зачекати.

"Останнім часом багато чуток про стан здоров'я Кадирова. Одні оптимістично кажуть, що його вже немає, інші сумно повідомляють, що він ще є. Але тільки вузьке коло знає, що відбувається насправді. І це ВУСьке коло знаходиться під вусами Пєскова", — креативно підписав відео Великий.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Юрій Великий висміяв Кадирова, який звітував Путіну з папірця. Також ми розповідали, що актор студії "Квартал 95" висміяв зрадницю Ані Лорак.