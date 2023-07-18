Звезда "Супер Майка" рассталась с женой-актриской

Актеры София Вергара и Джо Манганьелло. Фото: instagram.com/sofiavergara/

Актеры София Вергара и Джо Манганьелло разводятся. По этому поводу пара сделала совместное заявление.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара поженилась в 2015 году. Друзья актеров убеждают, что в последние годы у них было разное отношение к супружеской жизни.

"Мы приняли тяжелое решение расстаться. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу приватность сейчас, когда мы переходим на новый этап нашей жизни", — говорится в официальном заявлении Вергары и Манганьелло.

Источник из окружения пары поделился, что в последнее время Манганьелло слишком много времени проводил в видеоиграх.

"Джо — большой ребенок, он любит играть в Dungeons & Dragons, видеоигры, обожает фильмы о супергероях, комиксы, ходит на концерты, большой фанат NFL. Он гонится за весельем. Он всегда любит быть на вечеринках и просто хорошо проводить время", — говорит друг звезды "Супер Майка".

София, по словам того же источника, полная противоположности мужу.

"Они проводили время отдельно и сосредотачивались на себе, своей карьере и своих близких", — утверждает инсайдер.

Для Софии это не первый брак. Бывшая модель была замужем за Джо Гонсалесом с 1991 по 1993 год. Она также была в длительных отношениях с бизнесменом Ником Лебом.

Джо был женат только на Софии. До нее он был обручен с Одрой Мари с 2010 по 2011 год. А до этого он встречался с Бриджит Питерс (2013 - 2014) и Тенли Дэне (2012).

Напомним, певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.

Ранее публикация о свадьбе Нади и Миши для многих их коллег стала неожиданностью.