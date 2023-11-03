Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые станет отцом — СМИ

Актер Робберт Паттинсон. Фото: Reuters

Актер Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые станут родителями. Пара встречается уже пять лет и время от времени подогревает слухи о своей помолвке.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Невесту актера заподозрили в беременности еще в конце октября, когда они появились на вечере GO Gala в Лос-Анджелесе. На новых фотографиях Сьюки Уотерхаус во время прогулки демонстрирует немалый животик.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: Splashnews.com

Модель Сьюки Уотерхаус. Фото: Splashnews.com

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения, не появлялись на публике вместе и отказывались говорить друг о друге в интервью. А в конце прошлого года пара впервые вместе появилась на публике.

В недавнем интервью Сьюки Уотерхаус рассказывала об отношениях с Паттинсоном и о том, как им дается совместное проживание.

"Мне очень повезло, потому что он терпимо относится к беспорядкам и хаосу. Он никогда ничего об этом не говорит. Он вроде бы думает, что это волшебно. Поэтому мне в этом очень повезло", — сказала Уотерхаус.

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