Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые станет отцом — СМИ
Актер Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые станут родителями. Пара встречается уже пять лет и время от времени подогревает слухи о своей помолвке.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Звездное пополнение
Невесту актера заподозрили в беременности еще в конце октября, когда они появились на вечере GO Gala в Лос-Анджелесе. На новых фотографиях Сьюки Уотерхаус во время прогулки демонстрирует немалый животик.
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения, не появлялись на публике вместе и отказывались говорить друг о друге в интервью. А в конце прошлого года пара впервые вместе появилась на публике.
В недавнем интервью Сьюки Уотерхаус рассказывала об отношениях с Паттинсоном и о том, как им дается совместное проживание.
"Мне очень повезло, потому что он терпимо относится к беспорядкам и хаосу. Он никогда ничего об этом не говорит. Он вроде бы думает, что это волшебно. Поэтому мне в этом очень повезло", — сказала Уотерхаус.
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