Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно сыграли свадьбу

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/

Известный голливудский актер Роберт Паттинсон и его девушка модель Сьюки Уотерхаус, вероятно, тайно поженились. Церемония прошла в кругу родных и друзей.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились

О тайной церемонии рассказала якобы официантка, которая обслуживала эту свадьбу. Вместе с друзьями и родней на церемонии также присутствовала крошечная дочь пары, имя которой они скрывают. По словам источника, пара очень вежливо обращалась с персоналом.

Роберт Паттинсон и Суки Уотерхаус поженились в Нью-Йорке на карибском курорте, где я работаю. Они были такими милыми и милыми, а их ребенок был там в чудесном маленьком платье подружки невесты", — сообщает источник.

Паттинсон начал встречаться с Уотерхаус в 2018 году. Впервые их вместе заметили на показе PDA в Лондоне. Пара скрывает подробности своей личной жизни.

Ранее Зендея натякнула на помолвку с Томом Холландом.

Также мы писали, что известный украинский певец в третий раз женился и показал свадьбу в США.