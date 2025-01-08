Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно сыграли свадьбу

Звезда "Сумерек" сыграл тайную свадьбу на Карибах, — СМИ
Известный голливудский актер Роберт Паттинсон и его девушка модель Сьюки Уотерхаус, вероятно, тайно поженились. Церемония прошла в кругу родных и друзей.
Об этом пишет Daily Mail.
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились
О тайной церемонии рассказала якобы официантка, которая обслуживала эту свадьбу. Вместе с друзьями и родней на церемонии также присутствовала крошечная дочь пары, имя которой они скрывают. По словам источника, пара очень вежливо обращалась с персоналом.
Роберт Паттинсон и Суки Уотерхаус поженились в Нью-Йорке на карибском курорте, где я работаю. Они были такими милыми и милыми, а их ребенок был там в чудесном маленьком платье подружки невесты", — сообщает источник.
Паттинсон начал встречаться с Уотерхаус в 2018 году. Впервые их вместе заметили на показе PDA в Лондоне. Пара скрывает подробности своей личной жизни.
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