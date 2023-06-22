Звезда "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассекретил имя новорожденного сына

Хореограф Максим Чмерковский. Фото: Google

В Международный день отца, который в этом году пришелся на 18 июня, звезда украинского и американского танцполов Максим Чмерковский стал отцом. Его жена, хореограф Пета Маргатройд, родила мальчика. В своих соцсетях Максим впервые показал лицо малыша и рассекретил его имя.

Соответствующая публикация появилась в Instagram танцора.

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Младший сын Чмерковского

Звездная парочка опубликовала фотографию, на которой малыш с закрытыми глазками позирует на камеру в стильном костюмчике. Рядом лежит табличка с его именем. Максим и Пета назвали долгожданного сына Рио Джоном.

"Мы очень рады поделиться нашим мальчиком со всеми вами. Шай (старший сын звездной пары. — Ред.) уже лучший старший брат, и мы все чувствуем себя очень полноценными. Жизнь хороша", — написали Чмерковский и Маргатройд.

О звездной паре

Максим и Пета в официальном браке с 2017 года. Они пережили как минимум три выкидыша. Последний произошел в октябре 2021 года, когда Макс Чмерковский был на съемках "Танцы со звездами" в Украине. Женщина заболела COVID-19, именно это повлекло истощение организма и потерю ребенка.

Поэтому у звездных супругов иногда были разговоры об усыновлении мальчика или девочки с Родины Чмерковского. Вместе с женой Максим воспитывает шестилетнего сына Шая. Семья живет в США.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Дженнифер Лопес певец Марк Энтони, в седьмой раз стал отцом. Также мы рассказывали, что у 83-летнего американского актера Аль Пачино родился сын.