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Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко показала двухмесячную дочь

19 июня 2023 14:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко показала двухмесячную дочь
Актриса Кейли Куоко с мужем. Фото: Instagram/kaleycuoco
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце марта голливудская актриса Кейли Куоко, известная по ролям в сериалах "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница", впервые стала мамой. Она родила дочь Матильду Кармин Ричи Пелфри. По случаю Дня отца звезда показала фотографии ребенка с мужем Томом Пелфри.

Соответствующая публикация доступна в Instagram знаменитости.

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Фотографии дочери Кейли Куоко

37-летняя актриса делась с поклонниками трогательными снимками, как 40-летний любимый обнимает дочь и играет с ней. Куоко также показала фото своего отца, на котором он поет колыбельную внучку.

"С Днем отца любимого человека Матильды! Наблюдать за тем, как ты становишься отцом, это радость всей моей жизни! Никто не любит тебя больше, чем эта маленькая леди (кроме меня)! Мы любим тебя всем сердцем и ценим все, что ты делаешь для нашей семьи" , — написала актриса в своем микроблоге, на который подписано почти восемь миллионов фолловеров.

Фото: Instagram/kaleycuoco
Фото: Instagram/kaleycuoco
Фото: Instagram/kaleycuoco

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Дженнифер Лопес, певец Марк Энтони, в седьмой раз стал отцом. Также мы рассказывали, что семья больного голливудского актера Брюса Уиллиса восхитила снимками бесценных моментов с ним.

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