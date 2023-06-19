Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко показала двомісячну доньку

Акторка Кейлі Куоко з чоловіком. Фото: Instagram/kaleycuoco

Наприкінці цього березня голлівудська акторка Кейлі Куоко, відома за ролями в серіалах "Теорія великого вибуху" та "Бортпровідниця", вперше стала мамою. Вона народила доньку Матильду Кармін Річі Пелфрі. З нагоди Дня батька, зірка показала фотографії дитини з чоловіком Томом Пелфрі.

Відповідна публікація доступна в Instagram знаменитості.

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Фотографії доньки Кейлі Куоко

37-річна акторка поділась з шанувальниками зворушливими знімками, як 40-річний коханий обіймає дочку і грає з нею. Куоко також показала фото свого батька, на якому він співає колискову онуці.

"З Днем батька коханої людини Матільди! Спостерігати за тим, як ти стаєш батьком, це радість всього мого життя! Ніхто не любить тебе більше, ніж ця маленька леді (крім мене)! Ми любимо тебе всім серцем і цінуємо все, що ти робиш для нашої родини", — написала акторка у своєму мікроблозі, на який підписано майже вісім мільйонів фоловерів.

Фото: Instagram/kaleycuoco

Фото: Instagram/kaleycuoco

Фото: Instagram/kaleycuoco

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній чоловік Дженніфер Лопес, співак Марк Ентоні, всьоме став батьком. Також ми розповідали, що родина хворого голлівудського актора Брюса Вілліса замилувала знімками безцінних моментів з ним.