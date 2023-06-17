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Звезда вечеринки: принц Луи не сдерживал эмоций на праздничном параде

17 июня 2023 18:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Принц Луї не стримував емоцій на святковому параді
Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Королевская семья Великобритании посетила парад в Лондоне. Младший сын принца Уильяма, принц Луи, как всегда очаровал своей непринужденностью.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Лондоне прошел парад Trooping the Colour, открывший ряд мероприятий, посвященных празднованию юбилея Карла III. В ноябре новому монарху Великобритании исполнится 75 лет.

Мероприятие посетили действующие члены королевской семьи. Карл III лично возглавлял парад верхом на коне, как некогда его мама, королева Елизавета II. За ним верхом ехал принц Уильям, герцог Эдинбургский Эдвард и принцесса Анна.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ехала в карете вместе с королевой Камиллой и своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters
Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters
Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters
Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters
Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Также королевская семья по традиции вышла на балкон Букингемского дворца. В то время как его брат с сестрой пытались быть сдержанными и соблюдать протокол, принц Луи вертелся по сторонам и живо реагировал на происходящее.

 

 

На парад Кейт Миддлтон надела зеленое платье Andrew Gn, сапфировые серьги принцессы Дианы, золотую брошь Cartier и шляпку из ателье Филиппа Трейси.

Напомним, принцесса Уэльская посетила Виндзорский семейный центр, где пообщалась с мамами и их детьми.

Ранее Кейт Миддлтон встретилась с британскими школьниками. Дети невольно попросили супругу принца Уильяма нарушить протокол.

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