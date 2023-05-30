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Звезды "Американского пирога" воссоединились на съемках рекламы

30 мая 2023 21:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезды "Американского пирога" воссоединились на съемках рекламы
Актеры Джейсон Биггс и Шонн Уильям Скотт. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезды популярной франшизы нулевых, комедии "Американский пирог", голливудские актеры Джейсон Биггс и Шонн Уильям Скотт, воссоединились на съемках нового рекламного ролика популярной в США службы доставки еды.

Об этом сообщает издание People.

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45-летний Джейсон Биггс в ролике открывает дверь огромного поместья, в котором проходит громкая вечеринка. Он забирает заказ у курьера, как неожиданно в кадре появляется 46-летний Шонн Уильям Скотт. Звезды франшизы "Американский пирог" ведут забавную беседу, результатом которой стало обсуждение лучшего лета в их жизни.

Неожиданно герой Скотта заходит в особняк без приглашения и зовет гостей вечеринки оторваться у бассейна. Внешне герои популярной франшизы почти не изменились. Хотя с премьеры первой части прошло почти 24 года. Интересный факт — реклама до сих пор находится на YouTube под закрытой ссылкой.

Звезды сыграли близких друзей во франшизе "Американский пирог". Первый фильм вышел в 1999 году, последний — в 2012-м. Биггс превратился в неловкого Джима, у которого была позорная сцена с яблочным пирогом. Между тем Скотт сыграл брата Стива Стифлера.

Постер одного из фильмов франшизы "Американский пирог". Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы писали, что Папа Римский Франциск заказал у американского режиссера Мартина Скорсезе фильм об Иисусе Христе. Также мы рассказывали, что мультфильм о Супер Марио вошел в тройку самых успешных анимационных лент.

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