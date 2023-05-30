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Зірки "Американського пирога" воззʼєдналися на зйомках реклами

30 травня 2023 21:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірки "Американського пирога" воззʼєдналися на зйомках реклами
Актори Джейсон Біггс і Шонн Вільям Скотт. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зірки популярної франшизи нульових, комедії "Американський пиріг", голлівудські актори Джейсон Біггс і Шонн Вільям Скотт возз’єдналися на зйомках нового рекламного ролика популярної в США служби доставки їжі.

Про це повідомляє видання People.

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Возз’єднання акторів

45-річний Джейсон Біггс в ролику відкриває двері величезного маєтку, в якому проходить гучна вечірка. Він забирає замовлення в кур’єра, як зненацька в кадрі з’являється 46-річний Шонн Вільям Скотт. Зірки франшизи "Американський пиріг" ведуть кумедну бесіду, результатом якої стало обговорення найкращого літа в їхньому житті.

Несподівано герой Скотта заходить до маєтку без запрошення та кличе гостей вечірки відірватися біля басейну. Зовнішньо, герої популярної франшизи майже не змінились. Хоча з прем’єри першої частини пройшло вже майже 24 роки. Цікавий факт — реклама й досі знаходиться на YouTube під закритим посиланням.

Зірки зіграли близьких друзів у франшизі "Американський пиріг". Перший фільм вийшов 1999 року, останній — 2012-го. Біггс перевтілився у незграбного Джима, в якого була ганебна сцена з яблучним пирогом. Тим часом як Скотт зіграв брата Стіва Стіфлера.

Постер одного з фільмів франшизи "Американський пиріг". Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше ми писали що Папа Римський Франциск замовив в американського режисера Мартіна Скорсезе фільм про Ісуса Христа. Також ми розповідали, що мультфільм про Супер Маріо увійшов до трійки найуспішніших анімаційних стрічок.

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