Звезды "Игры престолов" Харингтон и Лесли во второй раз стали родителями: кто родился у пары

Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли. Фото: Google

Одна из самых любимых пар среди фанатов сериала "Игра престолов", британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли во второй раз стали родителями. У них родилась девочка.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Радостной новостью поделилась не звездная пара, а люди из их окружения, "слившие" информацию таблоиду. Кит и Роуз тщательно скрывают от прессы личную жизнь.

Они до сих пор не объявили имя своего первенца, появившегося на свет в 2021 году. Звездная пара воспитывает сына.

Кит Харингтон и Роуз Лесли с сыном. Фото: Daily Mail

В конце этой зимы 36-летний Харингтон дал откровенное интервью на тему рождения тогда еще будущей дочери.

"Когда это первый ребенок, ты витаешь в облаках, мысленно танцуешь на полях среди маргариток все девять месяцев. По крайней мере, у мужчин так. Теперь осознание реальности пришло очень быстро, и я почти сразу начал думать о практических вещах", — рассказал тогда Кит.

Харингтон и Лесли поженились в 2018-м после шести лет отношений. Свадьба состоялась в замке предков Лесли в Шотландии. На торжественной церемонии присутствовали коллеги по сериалу Софи Тернер, Эмилия Кларк Питер Динклейдж и Мэйси Уильямс.

Напомним, ранее мы писали, что фронтвумэн группы ONUKA Ната Жижченко с мужем, продюсером, композитором Евгением Филатовым (The Maneken) во второй раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь.

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