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Зірки "Гри престолів" Герінґтон та Леслі вдруге стали батьками: хто народився в пари

3 липня 2023 15:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірки "Гри престолів" Герінґтон та Леслі вдруге стали батьками: хто народився в пари
Зірки "Гри престолів" Кіт Герінґтон та Роуз Леслі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Одна з найулюбленіших пар серед фанатів серіалу "Гра престолів", британські актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі вдруге стали батьками. В них народилася дівчинка. 

Про це повідомляє видання Page Six.

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Радісною новиною поділилась не зіркова пара, а люди з їхнього оточення, які "злили" інформацію таблоїду.  Кіт та Роуз ретельно приховують від преси особисте життя.

Вони й досі не оголосили ім’я свого первістка, який з'явився на світ у 2021 році. Зіркова пара виховує сина. 

Кіт Герінґтон та Роуз Леслі з сином. Фото: Daily Mail

Наприкінці цієї зими 36-річний Герінґтон дав відверте інтерв’ю на тему народження тоді ще майбутньої доньки.

"Коли це перша дитина, ти витаєш у хмарах, подумки танцюєш на полях серед маргариток усі дев'ять місяців. Принаймні у чоловіків так. Тепер усвідомлення реальності прийшло дуже швидко, і я майже відразу почав думати про практичні речі", — розповів тоді Кіт.

Герінґтон і Леслі одружилися 2018-го після шести років стосунків. Весілля відбулося в замку предків Леслі в Шотландії. На урочистій церемонії були присутні колеги по серіалу Софі Тернер, Емілія Кларк Пітер Дінклейдж та Мейсі Вільямс. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко з чоловіком, продюсером, композитором Євгеном Філатовим (The Maneken) вдруге стали батьками. У зіркової пари народилась донечка.

Також ми розповідали, як хореограф Максим Чмерковський зі сльозами на очах перерізав пуповину новонародженому сину.

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