Звезды "Игры престолов" и "Секретных материалов" появятся в новом шоу Netflix

Поклонники стриминговой платформы Netflix. Фото: Google

Стриминговая платформа Netflix подготовила новый сюрприз своим подписчикам. В новом сериале появятся актрисы Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Лина Хейди (королева-регент Серси Ланнистер из "Игры престолов").

Об этом сообщает издание Deadline.

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О новом сериале от Netflix

54-летняя Джиллиан Андерсон сыграет в новом шоу The Abandons Констанс — женщину из богатой семьи, которая унаследовала, а затем удвоила состояние своего мужа. Ее обаяние и одновременно жестокость привлекли к ней ряд политических союзников.

Лина Хейди сыграет набожную ирландку Фиону, которая, не имея своих детей, воспитывает четырех сирот.

Лина Хейди в сериале "Игра престолов". Фото: Google

События предстоящего сериала развернутся на севере США в середине позапрошлого столетия. В основе истории — семьи, которые пытаются сохранить свои земли в условиях, когда коррумпированные власти пытаются вытеснить их из родных мест. Местные объединяются и вступают на тропу войны.

Напомним, ранее мы писали, что в Netflix определились, будут ли они продолжать сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри. Также мы рассказывали, что английский актер Генри Кавелл с девушкой посетил премьеру третьего сезона сериала "Ведьмак".