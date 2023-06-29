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Звезды "Игры престолов" и "Секретных материалов" появятся в новом шоу Netflix

29 июня 2023 14:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезды "Игры престолов" и "Секретных материалов" появятся в новом шоу Netflix
Поклонники стриминговой платформы Netflix. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стриминговая платформа Netflix подготовила новый сюрприз своим подписчикам. В новом сериале появятся актрисы Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Лина Хейди (королева-регент Серси Ланнистер из "Игры престолов").

Об этом сообщает издание Deadline.

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О новом сериале от Netflix

54-летняя Джиллиан Андерсон сыграет в новом шоу The Abandons Констанс — женщину из богатой семьи, которая унаследовала, а затем удвоила состояние своего мужа. Ее обаяние и одновременно жестокость привлекли к ней ряд политических союзников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Chloé (@chloe)

Лина Хейди сыграет набожную ирландку Фиону, которая, не имея своих детей, воспитывает четырех сирот.

Лина Хейди в сериале "Игра престолов". Фото: Google

События предстоящего сериала развернутся на севере США в середине позапрошлого столетия. В основе истории — семьи, которые пытаются сохранить свои земли в условиях, когда коррумпированные власти пытаются вытеснить их из родных мест. Местные объединяются и вступают на тропу войны.

Напомним, ранее мы писали, что в Netflix определились, будут ли они продолжать сотрудничество с Меган Маркл и принцем Гарри. Также мы рассказывали, что английский актер Генри Кавелл с девушкой посетил премьеру третьего сезона сериала "Ведьмак".

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