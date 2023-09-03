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Звезды шоу "Голос країни" напомнили о премьере: когда и где смотреть трансляцию

3 сентября 2023 13:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезды шоу "Голос країни" напомнили о премьере: когда и где смотреть трансляцию
Тренеры шоу "Голос країни". Фото: Instagram//goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже сегодня, 3 сентября, состоится премьера нового сезона шоу "Голос країни". Впервые в истории проекта его снимали в другой стране.

В своих соцсетях звезды проекта напоминают о дате, времени и где можно посмотреть трансляцию талант-шоу.

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Подробности

С самого утра четверка судей этого сезона, а именно фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, тренер-победитель "Голоса країни-11" Надя Дорофеева (DOROFEEVA), певец Артем Пивоваров и музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко вышли на прямую связь из Варшавы, где проходят съемки проекта. В эфире программы "Сніданок з 1+1" они поделились впечатлениями от работы над проектом.

"Хочу заметить, что в этом сезоне очень много именно украинской музыки. Украинцы теперь звучат на всю Европу и на весь мир. И хочу еще сказать, что уровень выбираемых песен уровень подготовки участников в этом сезоне очень силен", — отметил Иван Клименко.

Надя Дорофеева в прямом эфире призналась в любви своим коллегам и одновременно конкурентам.

"Они настолько крутые, искренние. Они так сильно волнуются, что мне кажется, что эти тренеры переживают больше, чем даже участники. Поэтому не упустите, включайте сегодня, потому что вы получите не только большой спектр различных переживаний. Это будет настолько энергично, это будет настолько эмоционально, вы влюбитесь в наших участников. Мы вам обещаем", — рассказала она.

Певица Надя Дорофеева. Фото: канал "1+1"

Один из тренеров 13-го сезона, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, напомнила поклонникам в соцсетях, где можно смотреть трансляцию. Также артистка показала одно из купе поезда, которое Укрзализныця стилизовало под звезду.

Юлия Санина. Скриншоты: Instagram/the_hardkiss

Напомним, ранее мы писали, что у шоу "Голос країни" появились нововведения. Также мы рассказывали подробности европейского сезона "Голосу країни".

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