Звезды шоу "МастерШеф" стали ведущими нового документального проекта о тесте

Судьи шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Фото: FILM.UA Group

Начаты съемки документального фильма "Тесто" с участием ведущих популярного кулинарного телешоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского. Мультимедийный проект будет рассказывать о кулинарных традициях разных регионов Украины, необычных историях украинцев, которые, каждый своим способом, сохраняет традиции национальной кухни, развивает, исследует и осовременивает ее.

Об этом Новини.LIVE сообщает компания FILM.UA Group, занимающаяся производством фильма.

Читайте также:

Знаменитости исследуют украинское тесто

"Тесто" перехватил эстафету после документальных циклов "Наследие" и "Свадебное наследие", посвященных традиционной одежде, и "Борщ. Секретный ингредиент" — о главном блюде украинской кухни и нематериальном наследии ЮНЕСКО.

Творческая группа отправляется в путешествие по Украине, чтобы пообщаться с уникальными людьми: поварами, пекарями, кондитерами, рестораторами, да и просто фанатами гастрономических исследований. Эти люди — авторы, исследователи и хранители рецептов, стражи традиций, связанных с изделиями из теста.

Зритель узнает более двух десятков рецептов. А с помощью Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского удастся понять, какова философия хлеба, муки, теста. И как она действительно всех нас связывает между собой.

Шеф-повар Владимир Ярославский. Фото: FILM.UA Group

Съемки проходят в разных уголках Украины — от Слобожанщины до Закарпатья, от Черниговщины до Одессы. С каждым героем фильма они будут находиться в соответствующей атмосфере, подчеркивающей его — это может быть старинный дом, военный полигон, поселок, ресторан в столице, городской аутентичный рынок, горы или леса.

"Каждый раз, путешествуя по Украине, удивляюсь, как по-разному один продукт или блюдо осмысливают в зависимости от региона и локальных вкусов. С тестом получилось так же, потому что если в центральной части всем правят галушки, то на западе вам предложат медовник или сладких пляцек. А на юге хлеб вообще чаще добавляют в классический форшмак. Очень надеюсь, что подобные проекты будут влиять на развитие гастрономического туризма в Украине, поскольку нам есть что исследовать, и это очень вкусно", — прокомментировал съемки режиссер-постановщик Дмитрий Кочнев.

Съемки фильма "Тесто". Фото: FILM.UA Group

Все эпизоды фильма будут сопровождаться музыкой разных исторических периодов — думы и казацкие песни, обрядовые мелодии и баллады, аутентичное пение, солдатские, лирические, церковные и народные песни в современной обработке. Автором музыки является Cepasa.

Проект включает элементы анимации, которые будут создавать отдельные истории внутри эпизодов. Благодаря им зрители будут путешествовать во времени и пространстве и смогут собственными глазами увидеть быт, культуру и особенности прошлых эпох. Над их созданием будет работать Олег Маламуж — режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная песня".

Напомним, ранее мы писали, что продюсеры назвали цену одного эпизода шоу "Голос країни" до полномасштабной войны. Также мы рассказывали, что Сергей Притула разбудил Лесю Никитюк в два часа ночи из-за нового телешоу.