Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезды театра и кино порадовали киевлян спектаклем "Сыграть в дурака" arrow

Звезды театра и кино порадовали киевлян спектаклем "Сыграть в дурака"

19 июля 2023 14:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезды театра и кино порадовали киевлян спектаклем "Сыграть в дурака"
Актеры во время спектакля "Сыграть в дурака". Фото: Менеджмент "Первого Театра Антрепризы и Комедии"
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Киеве "Первый Театр Антрепризы и Комедии" от Продюсерского центра Comedy Space и Конгрессно-выставочного центра "Парковый" представили комедийный спектакль "Сыграть в дурака".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент театра.

Читайте также:

Спектакль от сценариста "Игрушки"

На днях киевляне увидели легендарную комедию "Сыграть в дурака" французского автора Франсиса Вебера. Он известен как сценарист фильмов с Пьером Ришаром "Игрушка", "Высокий блондин в черном ботинке" и других.

На киевской сцене появились звезды театра и кино: Калантай Сергей, Константин Константин, Астахов Валерий, Игнатуш Александр, Синельник Кристина и Тамбова Анна.

 

Актеры во время спектакля "Сыграть в дурака". Фото: Менеджмент "Первого Театра Антрепризы и Комедии"

Одновременно с вечерними представлениями "Первый Театр Антрепризы и Комедии" представляет ряд представлений для маленьких зрителей совместно с труппой театра детства Kiwi и грандиозное симфоническое шоу "Гарри Поттер" в исполнении Национального академического духового оркестра Украины. Первый интерактивный детский спектакль "Щенячий Патруль" уже успел собрать солд-аут маленьких зрителей в прошлую субботу.

В рамках деятельности совместного культурного проекта Comedy Space и КВЦ "Парковый" более 400 человек получили возможность посетить спектакли бесплатно.

 

Актеры во время спектакля "Сыграть в дурака". Фото: Менеджмент "Первого Театра Антрепризы и Комедии"

 

Актеры во время спектакля "Сыграть в дурака". Фото: Менеджмент "Первого Театра Антрепризы и Комедии"

"В сложные времена нашей страны мы собираем на одной сцене украинских актеров театра и кино, чтобы поставить самые современные, остросоциальные и очень жизненные пьесы лучших мировых драматургов. Мы вместе с коллегами приняли решение на каждый спектакль приглашать наших защитников, военных медиков, врачей, спасателей и др. Мы благодарны тем, кто борется за нашу свободу и защищает нашу страну, — делится руководитель проекта Сергей Чудаев. — Считаем необходимым всегда уделять время развитию культуры, вовлекать в нее как можно больше людей нашего Театра, приглашаем организованные группы из детских учреждений, заведений реабилитации военных, больниц, профсоюзов и т.д".

Зрителей ожидают следующие представления:

6 августа — "Лазанья по-французски";

15 августа — "Аладдин и три желания Джина", детское представление в исполнении артистов труппы театра детства KIWI;

18 августа — "Гарри Поттер", лицензионное симфоническое шоу в исполнении Национального академического духового оркестра Украины;

27 августа — "Женщина над нами", в главных ролях Лилия Ребрик и Лесь Заднепровский;

30 августа — спектакль "Боинг-Боинг" НА БИС, в главных ролях Ольга Сумская, Евгений Паперный, Виталий Борисюк, Георгий Хостикоев.

Напомним, певица Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

Ранее в Киеве состоялась офлайн-презентация финального трейлера экшна "Довбуш" с участием режиссера Олеся Санина и членов съемочной группы. К мероприятию присоединились актеры Дмитрий Вивчарюк и Олег Шульга, защищающие нашу страну от оккупантов. Перед встречей с представителями прессы они сменили военную форму на повседневную.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз