Звезды театра и кино порадовали киевлян спектаклем "Сыграть в дурака"

Актеры во время спектакля "Сыграть в дурака". Фото: Менеджмент "Первого Театра Антрепризы и Комедии"

В Киеве "Первый Театр Антрепризы и Комедии" от Продюсерского центра Comedy Space и Конгрессно-выставочного центра "Парковый" представили комедийный спектакль "Сыграть в дурака".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент театра.

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На днях киевляне увидели легендарную комедию "Сыграть в дурака" французского автора Франсиса Вебера. Он известен как сценарист фильмов с Пьером Ришаром "Игрушка", "Высокий блондин в черном ботинке" и других.

На киевской сцене появились звезды театра и кино: Калантай Сергей, Константин Константин, Астахов Валерий, Игнатуш Александр, Синельник Кристина и Тамбова Анна.

Актеры во время спектакля "Сыграть в дурака". Фото: Менеджмент "Первого Театра Антрепризы и Комедии"

Одновременно с вечерними представлениями "Первый Театр Антрепризы и Комедии" представляет ряд представлений для маленьких зрителей совместно с труппой театра детства Kiwi и грандиозное симфоническое шоу "Гарри Поттер" в исполнении Национального академического духового оркестра Украины. Первый интерактивный детский спектакль "Щенячий Патруль" уже успел собрать солд-аут маленьких зрителей в прошлую субботу.

В рамках деятельности совместного культурного проекта Comedy Space и КВЦ "Парковый" более 400 человек получили возможность посетить спектакли бесплатно.

Актеры во время спектакля "Сыграть в дурака". Фото: Менеджмент "Первого Театра Антрепризы и Комедии"

Актеры во время спектакля "Сыграть в дурака". Фото: Менеджмент "Первого Театра Антрепризы и Комедии"

"В сложные времена нашей страны мы собираем на одной сцене украинских актеров театра и кино, чтобы поставить самые современные, остросоциальные и очень жизненные пьесы лучших мировых драматургов. Мы вместе с коллегами приняли решение на каждый спектакль приглашать наших защитников, военных медиков, врачей, спасателей и др. Мы благодарны тем, кто борется за нашу свободу и защищает нашу страну, — делится руководитель проекта Сергей Чудаев. — Считаем необходимым всегда уделять время развитию культуры, вовлекать в нее как можно больше людей нашего Театра, приглашаем организованные группы из детских учреждений, заведений реабилитации военных, больниц, профсоюзов и т.д".

Зрителей ожидают следующие представления:

6 августа — "Лазанья по-французски";

15 августа — "Аладдин и три желания Джина", детское представление в исполнении артистов труппы театра детства KIWI;

18 августа — "Гарри Поттер", лицензионное симфоническое шоу в исполнении Национального академического духового оркестра Украины;

27 августа — "Женщина над нами", в главных ролях Лилия Ребрик и Лесь Заднепровский;

30 августа — спектакль "Боинг-Боинг" НА БИС, в главных ролях Ольга Сумская, Евгений Паперный, Виталий Борисюк, Георгий Хостикоев.

Напомним, певица Тина Кароль анонсировала первый тур по городам Украины с начала полномасштабной войны. До этого артистка давала полноценные концерты только за границей.

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