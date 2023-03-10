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Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

10 марта 2023 19:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинские знаменитости отстаивают возможность выезда за границу — подробности
Звезды отстаивают возможность выезда за границу
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Из-за побега за границу двух артистов, воспользовавшихся разрешением Министерства культуры и информационной политики, под угрозой стала возможность других украинских знаменитостей мужского пола участвовать в благотворительных инициативах за пределами страны. Минкульт пересматривает условия предоставления условий для поездок, а в обществе даже требуют полного запрета выезда артистов и художников за границу.

Новини.LIVE расскажет, кто из знаменитостей призвал к сохранению возможности коллегам собирать средства и делать контент по ту сторону государственной границы.

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Почему встал такой вопрос

Известный режиссер Тарас Голубков (работал над клипами Артема Пивоварова, группы "Скрябін" и других звезд) попросил разрешения на выезд, чтобы снять документальный фильм о войне в Украине The War Diary. А на самом деле поехал сотрудничать с пропутинской певицей Клавой Кокой.

Также, резонанс вызвал побег стендап-комика Андрея Щегеля в Турцию. Оттуда он обзывал украинцев, говорил, что гибнуть на войне выбор воинов и что благодаря ненависти земляков планирует подаваться на политическое убежище в другие страны мира.

Реакция знаменитостей и компаний

Коллеги Щегеля и Голубкова осудили их действия. Впрочем, представители шоу-бизнеса считают, что из-за этих двух кейсов не следует ставить "крест" на других, которые за год полномасштабной войны собрали на многочисленных концертах сотни миллионов гривен, если не миллиарды.

Писатель и музыкант Сергей Жадан находится в США. За океаном артист устраивает благотворительные встречи и собирает деньги на нужды Украины. Сергей записал видео, в котором отметил, что очень важно, чтобы артисты имели возможность выезжать за границу.

"Как я сюда попал? Я подал заявку и получил официальное разрешение от Министерства культуры и информационной политики. Обратно в Украину возвращаюсь 21 марта. Опыт и пример двух недоумков и негодяев не должен перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры, которые больше года работают на нашу победу, которые месяцами вкладываются в нашу общую борьбу, в нашу совместную деятельность. Это миллионы собранных долларов по всему миру. На эти средства покупается очень много необходимых вещей", — сказал Жадан.

Жадан привел и личный пример: во время европейского тура группе "Жадан и Собаки" удалось собрать пять миллионов гривен. На них были куплены автомобили дроны, тепловизоры, снаряжение для наших защитников и защитниц.

Жадан присоединился к инициативе Всеукраинской ассоциации музыкальных событий UAME. За предыдущий год организация скоординировала букинг украинских артистов на десятках фестивалях и собрала 13 млн гривен в виде пожертвований.

"В нашей команде есть мужчины, которые при содействии Минкульта получили разрешение на выезд за границу и все без исключения вернулись в Украину в определенный срок. Без них наши достижения были бы невозможны. Именно поэтому мы не должны дать возможность предателям, бежавшим из Украины, уничтожить усилия тысяч культурных деятелей", — говорится в заявлении.

Против запрета выезда мужчин артистов за границу выступил и звездный защитник Украины, участник "Культурного десанта" Коля Серга.

"Давайте разберемся, почему не просто можно, а необходимо. А также определимся, кто являются культурными деятелями. В 1919 году во время наступления красной армии в Украине был создан хор под руководством Александра Кошица, миссия которого была поднятие украинской идентичности в Европе и Америке с помощью культуры. Специально для этих гастролей Леонтович написал легендарного "Щедрика". Выступления хора захватывали сердца европейского зрителя и все больше людей узнавало, какая Украина, влюблялись в нее и признавали ее. Сначала хор финансировался государством, а затем сборы с выступлений хора финансировало армию", — рассказал он.

Представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2023" TVORCHI также подняли тему выезда мужчин за границу. Под вопросом их выступление в Найроби (Кения) на следующей неделе, куда USAID пригласил их выступить на открытии мурала в рамках проекта "Стена" и повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды.

"Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед "Евровидением" и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом. Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины. Нам нужна ваша поддержка. Нам нужен "культурный путь", — подытожили музыканты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVORCHI (@tvorchi_official)

Напомним, ранее мы писали, что участники Нацотбора на "Евровидение", группа The Hypnotunez, не смогли уехать за границу из-за новых правил Минкульта. Также мы рассказывали, что беглый стендапер Щегель назвал Украину "цирком", а украинцев — "крысами".

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