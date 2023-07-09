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Звездное ограбление: у мамы Бейонсе похитили сейф с миллионом долларов и драгоценностями

9 июля 2023 13:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звездное ограбление: у мамы Бейонсе похитили сейф с миллионом долларов и драгоценностями
Певица Бейонсе с мамой. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Мать американской певицы Бейонсе, 69-летняя модельер Тина Ноулз, стала жертвой грабителей. Неизвестные вынесли из ее имения в Лос-Анджелесе (Калифорния) сейф с кругленькой суммой наличных денег и драгоценностями.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Представители правоохранительных органов сообщили, что особняк Тины взломали неизвестные. Исчез сейф, в котором было более миллиона долларов и драгоценности на неопределенную сумму. Когда именно произошло преступление, неизвестно, потому что дома никого не было. Тина Ноулз отдыхала за городом.

Следы взлома заметили знакомые мамы Бейонсе, когда случайно остановились у ее дома.

Дом мамы Бейонсе в Лос-Анджелесе. Фото: Google

Полиция проводит расследование: она ищет видео и допрашивает соседей Тины. По информации правоохранителей, горячих следов нет.

Накануне, в апреле, полиция арестовала мужчину возле дома Тины после того, как он нанес незначительный ущерб ее почтовому ящику, бросая камни. К ограблению он не имеет отношения.

Мама Бейонсе. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе отменила концерт в своем мировом туре: местные власти отреагировали. Также мы рассказывали, сколько денег заработала Бейонсе в Европе во время мирового тура.

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