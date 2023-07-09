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Зіркове пограбування: в мами Бейонсе викрали сейф з мільйоном доларів та коштовностями

9 липня 2023 13:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зіркове пограбування: в мами Бейонсе викрали сейф з мільйоном доларів та коштовностями
Співачка Бейонсе з мамою. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Матір американської співачки Бейонсе, 69-річна модельєрка Тіна Ноулз, стала жертвою грабіжників. Невідомі винесли з її маєтку в Лос-Анджелесі (Каліфорнія) сейф з кругленькою сумою готівкою та коштовностями. 

Про це повідомляє видання TMZ.

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Представники правоохоронних органів повідомили, що маєток Тіни зламали невідомі. Зник сейф, в якому було понад мільйон доларів та коштовності на невизначену суму. Коли саме стався злочин невідомо, бо вдома нікого не було. Тіна Ноулз відпочивала за містом.

Сліди зламу помітили знайомі мами Бейонсе, коли випадково зупинились біля її будинку.

Будинок мами Бейонсе в Лос-Анджелесі. Фото: Google

Поліція веде розслідування: вона шукає відео та допитує сусідів Тіни. За інформацією правоохоронців, гарячих слідів немає.

Напередодні, у квітні, поліція заарештувала чоловіка біля дому Тіни після того, як він завдав незначної шкоди її поштовій скриньці, кидаючи каміння. До пограбування він не має стосунку. 

Мама Бейонсе. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе скасувала концерт у своєму світовому турі: місцева влада відреагувала. Також ми розповідали, скільки грошей заробила Бейонсе в Європі під час світового туру.

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