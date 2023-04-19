Звездные секреты красоты: рецепт скраба от Оли Поляковой

Певица Оля Полякова. Фото: 1plus1.ua

Хозяйственная украинская певица часто делится с поклонниками кулинарными рецептами и рассказывает о своем домашнем хозяйстве. На этот раз Оля порадовала фанатов рецептом фирменного скраба для тела из натуральных компонентов, которые есть на кухне почти у каждой хозяйки.

Новини.LIVE решили записать его для вас.

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Для того чтобы приготовить фирменный скраб певицы, вам понадобятся:

молотый кофе

морская соль

мед

овсянка

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и нанести на тело массирующими движениями. Оставьте на несколько минут и смойте водой.

После процедуры Оля также советует смазать тело козьими сливками.

Не секрет, что исполнительница имеет в своем хозяйстве много коз и часто хвастается собственноручно изготовленным сыром, а потому Оле совсем не сложно раздобыть козьи сливки. Если вам этого сделать не удастся, можете заменить их на любое косметическое масло или простой увлажняющий крем.

Напомним, что недавно Оля Полякова пожаловалась Маше Ефросининой на своего мужа и представила первый клип за последний год.