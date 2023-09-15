Звездные трансгендеры на фэшн-шоу показали, как носить один из модных трендов сезона
Бренд The Blonds показал весеннюю коллекцию в 2024 году. Модная марка одежды класса люкс, сооснователем которой является дизайнер Филипп Блонд и креативный директор Дэвид Блонд, завершила Неделю моды в Нью-Йорке.
Об этом пишет Daily Mail.
Яркий показ
Новинки марки демонстрировали известные трансгендеры, среди которых Дилан Малвейни, Джонатан Ван Несс, Доминик Джексон. Дэвид Блонд, основатель бренда, признался, что этот сезон хотел сделать особенным.
"В этом сезоне мы действительно пытались сосредоточиться на том, чтобы громко кричать о транссексуалах и о том, сколь важно для людей иметь возможность выразить себя, и мы действительно хотим сделать заявление об этом, а также повеселиться", — поделился основатель бренда.
Корсет, когда-то являвшийся символом сдержанности, стал одним из главных трендов сезона.
"Это очень похоже на броню в современном понимании. В этом сезоне мы сделали много корсетов, и это одна из вещей, которыми мы известны и любим делать. Для нас это всегда отправная точка для каждой коллекции; мы действительно хотели вернуться к нему. Мне нравится тот факт, что другие дизайнеры также экспериментируют с этим, это круто", — добавил модельер.
Несмотря на то, что корсет выглядит шикарно, многие не решаются носить его, поскольку неправильно подобранный корсет может вызвать дискомфорт, сковывать дыхание и быть очень неудобным.
"Если вы купите правильный корсет у корсетника, который понимает телосложение, он может быть удобным. Это также может быть системой поддержки, сделать ее на заказ — самая большая роскошь", — говорит дизайнер.
Весенняя коллекция объединяют музыку, мифологию и космические фантазии, вдохновленных Бритни Спирс, Шер и Боуи.
"Мы не устанавливали никаких правил или норм, в этой коллекции много разных вещей, которые мы брали откуда угодно", — рассказал дизайнер.
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