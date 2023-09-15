Звездные трансгендеры на фэшн-шоу показали, как носить один из модных трендов сезона

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Бренд The Blonds показал весеннюю коллекцию в 2024 году. Модная марка одежды класса люкс, сооснователем которой является дизайнер Филипп Блонд и креативный директор Дэвид Блонд, завершила Неделю моды в Нью-Йорке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новинки марки демонстрировали известные трансгендеры, среди которых Дилан Малвейни, Джонатан Ван Несс, Доминик Джексон. Дэвид Блонд, основатель бренда, признался, что этот сезон хотел сделать особенным.

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

"В этом сезоне мы действительно пытались сосредоточиться на том, чтобы громко кричать о транссексуалах и о том, сколь важно для людей иметь возможность выразить себя, и мы действительно хотим сделать заявление об этом, а также повеселиться", — поделился основатель бренда.

Корсет, когда-то являвшийся символом сдержанности, стал одним из главных трендов сезона.

"Это очень похоже на броню в современном понимании. В этом сезоне мы сделали много корсетов, и это одна из вещей, которыми мы известны и любим делать. Для нас это всегда отправная точка для каждой коллекции; мы действительно хотели вернуться к нему. Мне нравится тот факт, что другие дизайнеры также экспериментируют с этим, это круто", — добавил модельер.

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

Несмотря на то, что корсет выглядит шикарно, многие не решаются носить его, поскольку неправильно подобранный корсет может вызвать дискомфорт, сковывать дыхание и быть очень неудобным.

"Если вы купите правильный корсет у корсетника, который понимает телосложение, он может быть удобным. Это также может быть системой поддержки, сделать ее на заказ — самая большая роскошь", — говорит дизайнер.

Весенняя коллекция объединяют музыку, мифологию и космические фантазии, вдохновленных Бритни Спирс, Шер и Боуи.

Модель в наряде от The Blonds. Фото: Reuters

"Мы не устанавливали никаких правил или норм, в этой коллекции много разных вещей, которые мы брали откуда угодно", — рассказал дизайнер.

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