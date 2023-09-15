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Зіркові трансгендери на фешн-шоу показали, як носити один з модних трендів сезону

15 вересня 2023 11:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зіркові трансгендери на фешн-шоу показали, як носити один з модних трендів сезону
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бренд The Blonds показав весняну колекцію 2024 року. Модна марка одягу класу люкс, співзасновником якого є дизайнер Філіп Блонд і креативний директор Девід Блонд, завершив Тиждень моди в Нью-Йорку.

Про це пише Daily Mail.

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Новинки марки демонстрували найвідоміші трансгендери, серед яких Ділан Малвейні, Джонатан Ван Несс, Домінік Джексон. Девід Блонд, засновник бренду, зізнався, що цей сезон хотів зробити особливим.

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

"Цього сезону ми справді намагалися зосередитися на тому, щоб голосно кричати про транссексуалів і про те, наскільки важливо для людей мати можливість виразити себе, і ми дійсно хочемо зробити заяву про це, а також повеселитися", — поділився засновник бренду.

Корсет, який колись був символом стриманості, став одним із головних трендів сезону.

"Це дуже схоже на броню в сучасному розумінні. Цього сезону ми зробили багато корсетів, і це одна з речей, якими ми відомі і які любимо робити. Для нас це завжди відправна точка для кожної колекції; ми дійсно хотіли повернутися до нього. Мені подобається той факт, що інші дизайнери також експериментують із цим, це круто", — додав модельєр.

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

Попри те, що корсет виглядає надзвичайно шикарно, багато хто не наважується носити його, оскільки неправильно підібраний корсет може викликати дискомфорт, обмежувати дихання та бути дуже незручним.

"Якщо ви купите правильний корсет у корсетника, який розуміє будову тіла, він може бути зручним. Це також може бути системою підтримки, зробити її на замовлення — найбільша розкіш", — говорить дизайнер.

Весняна колекція поєднує музику, міфологію та космічні фантазії, на які надихнули Брітні Спірс, Шер і Боуї.

 

Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters
Модель у вбранні від The Blonds. Фото: Reuters

"Ми не встановлювали жодних правил чи норм, у цій колекції багато різних речей, які ми брали звідки завгодно", — розповів дизайнер.

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