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Звездный посол UNITED24 Лиев Шрайбер в третий раз стал отцом: первое фото

14 сентября 2023 08:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звездный посол UNITED24 Лиев Шрайбер в третий раз стал отцом: первое фото
Американский актер Лиев Шрайбер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский актер, режиссер, Лиев Шрайбер в третий раз стал отцом. У 55-летней звезды и его возлюбленной Тейлор Найсен родилась дочь. Для парочки это первый общий ребенок.

Об этом актер сообщил в своем Instagram.

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Подробности

Почти месяц Лиев скрывал факт рождения дочери. И только после того, как папарацци сфотографировали звездную пару на улицах Нью-Йорка, Шрайбер опубликовал чувственную публикацию в Instagram, где он держит маленькие ручки и ножки ребенка. Актер рассекретил и имя девочки.

"Так счастлив, что Хейзел Би наконец-то здесь. Она приехала рано утром 27 августа и с тех пор снилась каждый день. Мама и ребенок очень счастливы и здоровы. Спасибо всем за любовь и поддержку", — написал Лиев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Liev Schreiber (@lievschreiber)

На обнародованных фото из Нью-Йорка, Шрайбер управлял детской коляской, Найсен носила новорожденную в слинге. Лицо и тело ребенка были почти полностью скрыты, только верхушка младенца торчала из обертки.

Лиев Шрайбер с любимой и новорожденной дочерью. Фото: Google

Прошлые отношения и благотворительность

Шрайбер уже является папой двух подростков — Александра (Саши) Пита (2007) и Сэмюэла Кая (2008). Дети актера появились от его союза с британской актрисой Наоми Уоттс. Что касается Лиева и Тейлор, то они находятся в отношениях с 2016 года. Только недавно сыграли свадьбу.

Летом прошлого года Шрайбер стал послом фандрейзинговой платформы по сбору средств для Украины UNITED24 в направлении медицинской помощи.

Шрайбер
Лиев Шрайбер в Украине. Фото: UNITED24

Напомним, ранее мы писали, как мировые звезды, в том числе Лиев Шрайбер, поздравили Украину с Днем Независимости трогательным стихом. Также мы рассказывали, что эпатажная певица родила Илону Маску третьего общего ребенка.

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