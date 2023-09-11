Звездный диджей Кельвин Гаррис сыграл романтическую свадьбу с радиоведущей

Диджей Келвин Гаррис. Фото: instagram.com/nikkioh_presents/

Диджей Кельвин Харрис и радиоведущая Вик Хоуп поженились. Пара сыграла роскошную свадьбу в стиле Гластонбери.

Об этом пишет Daily Mail.

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Диджей, который был замечен в отношениях не с одной звездной красавицей, женился на радио-звезде на церемонии под открытым небом, и развлекал гостей вечеринкой до утра.

39-летний Келвин и 33-летняя Вик отпраздновали событие со своими друзьями-знаменитостями.

Инсайдер раскрыл подробности романтических обетов пары, среди которых Келвин сказал Вик: "Я обещаю быть твоим товарищем по команде, лучшим другом и компаньоном на всю жизнь".

Вик сказала Келвину: "Чистая, неподдельная эйфория, которую я искала, когда мы встретились, я мгновенно нашла это в тебе".

Для вечеринки в стиле Гластонбери были установлены тенты с едой, а вокруг территории расставлены типи и 80 роскошных тентов, где гости могли остаться на ночь.

После пятимесячного романа Келвин сделал Вик предложение под деревом на своей ферме на Ибице.

Вик рассказала, что их история любви началась в 2000-е годы, когда ей было 19 лет, тогда радиоведущая отвергала ухаживания Келвина.

"Это то, над чем мы смеялись на нашем первом настоящем свидании. Мы все еще смеемся над этим", — сказала она журналу You Magazine.

Впоследствии Келвин стал одним из самых высокооплачиваемых диджеев с состоянием более 200 миллионов фунтов стерлингов. Шотландского диджея связывали со многими звездами — начиная с его отношений с Тейлор Свифт, а также слухов, что у него были короткие романы с Элли Голдинг и Ритой Орой.

В прошлом году хитмейкер We Found Love и Вик перестали держать в тайне свои отношения на выставке цветов в Челси.

"На самом деле мы ничего не выкладываем в соцсети, потому что время, которое мы проводим вместе, — это "реальная жизнь" и она наша. Впервые за долгое время я заканчиваю работу и иду домой к жизни, которая принадлежит только мне. Я учусь находить равновесие и покой", — поделилась радиоведущая.

Все лето Вик летала туда-сюда между Ибицей и Великобританией, чтобы поддержать своего любимого во время его летнего сезона фестивалей, не забывая про свой насыщенный рабочий график.

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