Зірковий діджей Кельвін Гарріс зіграв романтичне весілля з радіоведучою

Діджей Келвін Гарріс. Фото: instagram.com/nikkioh_presents/

Діджей Кельвін Гарріс і радіоведуча Вік Хоуп одружилися. Пара зіграла розкішне весілля в стилі Гластонбері.

Про це пише Daily Mail.

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Діджей, який був помічений у стосунках не з однією зірковою красунею, одружився з радіо-зіркою на церемонії просто неба, та розважав гостей вечіркою до ранку.

39-річний Кельвін і 33-річна Вік відсвяткували подію зі своїми друзями-знаменитостями.

Інсайдер розкрив подробиці романтичних обітниць пари, серед яких Келвін сказав Вік: "Я обіцяю бути твоїм товаришем по команді, найкращим другом і компаньйоном на все життя".

Вік сказала Келвіну: "Чиста, непідробна ейфорія, якої я шукала, коли ми зустрілися, я миттєво знайшла це в тобі".

Для вечірки на тему Гластонбері були встановлені тенти з їжею, а навколо території розставлені тіпі та 80 розкішних наметів, де гості могли залишитися на ніч.

Після п’ятимісячного роману Келвін зробив Вік пропозицію під деревом на своїй фермі на Ібіці.

Вік розповіла, що їхня історія кохання розпочалася у перші нулеві роки, коли їй було 19 років, тоді радіоведуча відкидала залицяння Келвіна.

"Це те, з чого ми сміялися на нашому першому справжньому побаченні. Ми все ще сміємося з цього", — сказала вона журналу You Magazine.

Згодом Келвін став одним із найбільш високооплачуваних діджеїв зі статком у понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Шотландського діджея пов’язували з багатьма зірками — починаючи з його стосунків із Тейлор Свіфт, а також чуток, що він мав короткі романи з Еллі Голдінг і Рітою Орою.

Минулого року хітмейкер We Found Love і Вік перестали тримати в таємниці свої стосунки на виставці квітів у Челсі.

"Насправді ми нічого не викладаємо в соцмережі, тому що час, який ми проводимо разом, — це "реальне життя" і воно наше власне. Вперше за довгий час я закінчую роботу і йду додому до життя, яке належить тільки мені. Я вчуся знаходити рівновагу та спокій", — поділилася радіоведуча.

Все літо Вік літала туди-сюди між Ібіцею та Великобританією, щоб підтримати свого коханого під час його літнього сезону фестивалів, не забуваючи про свій насичений робочий графік.

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