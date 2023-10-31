Звездный экстрасенс предсказал смерть Мэттью Перри за три дня до трагедии — Daily Mail

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4

За три дня до смерти Мэттью Перри на выступлении известного медиума Джона Эдварда произошла мистическая ситуация, позволяющая говорить о том, что экстрасенс предсказал смерть актера, которого на днях обнаружили мертвым в его доме.

Об этом пишет Daily Mail.

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Американский экстрасенс Джон Эдвард сейчас гастролирует по Австралии со своим туром Crossing Over. В среду он появился на сцене Сиднея, чтобы поделиться своими последними прогнозами.

Экстрасенс Джон Эдвард. Фото Facebook: John Edward

Посетительница мероприятия по имени Карен рассказала, что в один момент Эдвард прервал свое выступление, потому что ему пришла какая-то мысль. Он неожиданно остановился и спросил: "Кто-то принес книгу "Маленький домик в Прерии"?"

Дело в том, что у Карен с собой была книга Мэттью Перри "Друзья, любовницы и большая неприятность". Она принесла ее, чтобы подарить сестре.

А по книге "Маленький домик в прерии" снят сериал, в котором снимался актер Джон Беннетт Перри, отец Мэттью.

Мэттью Перри с отцом Джоном Беннеттом Перри. Фото: WireImage

Соединив эти факты, можно понять, что экстрасенс увидел нечто, связанное с Мэттью Перри, но, очевидно, никто не расшифровал эти знаки заранее.

Напомним, в квартиру "Друзей" не утихает поток фанатов покойного Мэттью Перри.

Также мы писали, что Гвинет Пэлтроу рассказала, как пила пиво и целовалась с Мэттью Перри.