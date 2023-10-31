Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звездный экстрасенс предсказал смерть Мэттью Перри за три дня до трагедии — Daily Mail arrow

Звездный экстрасенс предсказал смерть Мэттью Перри за три дня до трагедии — Daily Mail

31 октября 2023 15:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звездный экстрасенс предсказал смерть Мэттью Перри за три дня до трагедии — Daily Mail
Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

За три дня до смерти Мэттью Перри на выступлении известного медиума Джона Эдварда произошла мистическая ситуация, позволяющая говорить о том, что экстрасенс предсказал смерть актера, которого на днях обнаружили мертвым в его доме.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Странное стечение обстоятельств

Американский экстрасенс Джон Эдвард сейчас гастролирует по Австралии со своим туром Crossing Over. В среду он появился на сцене Сиднея, чтобы поделиться своими последними прогнозами.

 

Экстрасенс Джон Эдвард. Фото Facebook: John Edward

Посетительница мероприятия по имени Карен рассказала, что в один момент Эдвард прервал свое выступление, потому что ему пришла какая-то мысль. Он неожиданно остановился и спросил: "Кто-то принес книгу "Маленький домик в Прерии"?" 

Дело в том, что у Карен с собой была книга Мэттью Перри "Друзья, любовницы и большая неприятность". Она принесла ее, чтобы подарить сестре.

А по книге "Маленький домик в прерии" снят сериал, в котором снимался актер Джон Беннетт Перри, отец Мэттью.

 

Мэттью Перри с отцом
Мэттью Перри с отцом Джоном Беннеттом Перри. Фото: WireImage

Соединив эти факты, можно понять, что экстрасенс увидел нечто, связанное с Мэттью Перри, но, очевидно, никто не расшифровал эти знаки заранее.

Напомним, в квартиру "Друзей" не утихает поток фанатов покойного Мэттью Перри.

Также мы писали, что Гвинет Пэлтроу рассказала, как пила пиво и целовалась с Мэттью Перри.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме