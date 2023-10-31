Гвінет Пелтроу розповіла, як пила пиво і цілувалася з Меттью Перрі

Акторка Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

51-річна акторка Гвінет Пелтроу розповіла, як познайомилася і проводила час з Меттью Перрі 30 років тому. Виявляється, між акторами навіть був літній роман.

Про це зірка розповіла у дописі в Instagram.

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Цілувалися в полі з високою травою

Гвінет Пелтроу вшанувала пам'ять зірки серіалу друзі Меттью Перрі, який днями був знайдений мертвим у власному будинку в Лос Анджелесі. Вона опублікувала допис, у якому розповіла про літо, яке вона з Перрі провела на театральному фестивалі Вільямстаун.

"Я познайомився з Меттью Перрі в 1993 році на театральному фестивалі Вільямстаун у Массачусетсі. Ми обидва були там більшу частину літа, ставили вистави. Він був таким смішним і таким милим, і з ним було так весело. Ми їздили купатися в струмках, пили пиво в місцевому студентському барі, цілувалися в полі з високою травою. Це було чарівне літо", — згадала акторка.

Вона розповіла, що тоді Меттью Перрі вже знявся у пілоті серіалу "Друзі", проте він ще не вийшов в ефір.

"Він нервував, сподіваючись, що його час вже не за горами", — додала Пелтроу.

Після літнього роману на фестивалі актори ще деякий час залишалися друзями, поки не втратили зв'язок. Проте, це літо Гвінет Пелтроу запам'ятала назавжди.

Нагадаємо, екснаречена Меттью Перрі прокоментувала його смерть.

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