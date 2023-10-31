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Зірковий екстрасенс передбачив смерть Меттью Перрі за три дні до трагедії — Daily Mail

31 жовтня 2023 15:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Зірковий екстрасенс передбачив смерть Меттью Перрі за три дні до трагедії — Daily Mail
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

За три дні до смерті Меттью Перрі на виступі відомого медіума Джона Едварда сталася містична ситуація, яка дозволяє говорити про те, що екстрасенс передбачив смерть актора, якого днями знайшли мертвим у його будинку. 

Про це пише Daily Mail.

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Американський екстрасенс Джон Едвард зараз гастролює по Австралії зі своїм туром Crossing Over. У середу він з’явився на сцені Сіднея, щоб поділитися своїми останніми прогнозами. 

 

Екстрасенс Джон Едвард. Фото Facebook: John Edward 

Відвідувачка заходу на ім'я Карен розповіла, що в один момент Едвард перервав свій виступ, тому що йому прийшла якась думка. Він неочікувано зупинився і спитав: "Хтось приніс книгу "Маленький будиночок у Прерії"?"

Справа у тому, що у Карен з собою була книга Меттью Перрі "Друзі, коханки і велика халепа". Вона принесла її, щоб подарувати сестрі. 

А за книгою "Маленький будиночок у прерії" знято серіал, у якому знімався актор Джон Беннетт Перрі, батько Меттью. 

 

Меттью Перрі з батьком
Меттью Перрі з батьком Джоном Беннеттом Перрі. Фото: WireImage

Поєднавши ці факти можна зрозуміти, що екстрасенс побачив щось, пов'язане з Меттью Перрі, але, вочевидь, ніхто не розшифрував ці знаки заздалегідь. 

Нагадаємо, до квартири "Друзів" не вщухає потік фанатів покійного Метью Перрі.

Також ми писали, що Гвінет Пелтроу розповіла, як пила пиво і цілувалася з Меттью Перрі.

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