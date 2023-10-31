Зірковий екстрасенс передбачив смерть Меттью Перрі за три дні до трагедії — Daily Mail
За три дні до смерті Меттью Перрі на виступі відомого медіума Джона Едварда сталася містична ситуація, яка дозволяє говорити про те, що екстрасенс передбачив смерть актора, якого днями знайшли мертвим у його будинку.
Про це пише Daily Mail.
Дивний збіг обставин
Американський екстрасенс Джон Едвард зараз гастролює по Австралії зі своїм туром Crossing Over. У середу він з’явився на сцені Сіднея, щоб поділитися своїми останніми прогнозами.
Відвідувачка заходу на ім'я Карен розповіла, що в один момент Едвард перервав свій виступ, тому що йому прийшла якась думка. Він неочікувано зупинився і спитав: "Хтось приніс книгу "Маленький будиночок у Прерії"?".
Справа у тому, що у Карен з собою була книга Меттью Перрі "Друзі, коханки і велика халепа". Вона принесла її, щоб подарувати сестрі.
А за книгою "Маленький будиночок у прерії" знято серіал, у якому знімався актор Джон Беннетт Перрі, батько Меттью.
Поєднавши ці факти можна зрозуміти, що екстрасенс побачив щось, пов'язане з Меттью Перрі, але, вочевидь, ніхто не розшифрував ці знаки заздалегідь.
Нагадаємо, до квартири "Друзів" не вщухає потік фанатів покійного Метью Перрі.
Також ми писали, що Гвінет Пелтроу розповіла, як пила пиво і цілувалася з Меттью Перрі.
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