Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звездный шеф-повар Клопотенко объявил языковой эксперимент: когда ждать результатов arrow

Звездный шеф-повар Клопотенко объявил языковой эксперимент: когда ждать результатов

24 апреля 2023 09:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звездный шеф-повар Клопотенко объявил языковой эксперимент: когда ждать результатов
Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На минувшей неделе звездный шеф-повар Евгений Клопотенко объявил о старте социального эксперимента. Для этого он даже приобрел специальный аксессуар.

Видео с ним Клопотенко опубликовал в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

36-летний шеф-повар купил специальный счетчик. С его помощью в течение недели Клопотенко проведет языковой эксперимент.

Счетчик, который приобрел Клопотенко для языкового эксперимента. Фото: Twitter/klopotenko_chef

"Слушайте, я хочу посчитать, сколько людей в общении со мной переходят на украинский, но в повседневной жизни продолжают говорить по-русски. Эксперимент продлится неделю, поэтому ждите результатов через 7 дней... P.S. Давайте только помнить о любви и единстве украинцев", — сообщил Клопотенко.

Так что уже на этой неделе шеф-повар подведет итоги эксперимента, который в комментариях поддержали большинство подписчиков Клопотенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Напомним, ранее мы писали, что Клопотенко признался, чем кормят иностранных политиков и знаменитостей в Укрзализныце. Также мы рассказывали, что Евгений Клопотенко приготовил любимое блюдо легендарного писателя Тараса Шевченко: рецепт борща с карасями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас