Звездный шеф-повар Клопотенко объявил языковой эксперимент: когда ждать результатов

Шеф-повар Евгений Клопотенко. Фото: Instagram/klopotenko

На минувшей неделе звездный шеф-повар Евгений Клопотенко объявил о старте социального эксперимента. Для этого он даже приобрел специальный аксессуар.

Видео с ним Клопотенко опубликовал в своем Instagram.

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36-летний шеф-повар купил специальный счетчик. С его помощью в течение недели Клопотенко проведет языковой эксперимент.

Счетчик, который приобрел Клопотенко для языкового эксперимента. Фото: Twitter/klopotenko_chef

"Слушайте, я хочу посчитать, сколько людей в общении со мной переходят на украинский, но в повседневной жизни продолжают говорить по-русски. Эксперимент продлится неделю, поэтому ждите результатов через 7 дней... P.S. Давайте только помнить о любви и единстве украинцев", — сообщил Клопотенко.

Так что уже на этой неделе шеф-повар подведет итоги эксперимента, который в комментариях поддержали большинство подписчиков Клопотенко.

Напомним, ранее мы писали, что Клопотенко признался, чем кормят иностранных политиков и знаменитостей в Укрзализныце. Также мы рассказывали, что Евгений Клопотенко приготовил любимое блюдо легендарного писателя Тараса Шевченко: рецепт борща с карасями.