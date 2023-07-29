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Звездную голливудскую семью выгнали из аэропорта посреди ночи

29 июля 2023 13:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звездную голливудскую семью выгнали из аэропорта посреди ночи
Актеры Кристен Белл и Декс Шепард. Фото: instagram.com/kristenanniebell/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актеры Кристен Белл и ее муж Дэкс Шепард рассказали, что их "выгнали" из бостонского международного аэропорта Логан. Самолет пары задержали.

Об этом звезды сообщили в своем Instagram.

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После новости о том, что их рейс перенесен на следующий день, 43-летняя актриса и ее 48-летний супруг сообщили своим подписчикам, что они приобрели подушки и простыни на 600 долларов, чтобы создать импровизированные кровати на полу у гейта.

"Застряли в бостонском аэропорту, 9 часов задержки", — подписала Белл видео, на котором стелит одеяла для отдыха.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несмотря на их попытки найти отель неподалеку, Шепард сообщил, что им это не удалось.

"Могла бы быть очень хорошая гостиница, но они все заняты", — сказал он, говоря об огромной сумме денег, которую они потратили на зубные щетки, подушки, одеяла и другие вещи первой необходимости.

Кристен отметила, что "проживание" в международном аэропорту Бостона стоит 600 долларов за ночь.

Ожидая, пока пройдет время, их дети, дочери Дельта и Линкольн играли рядом в Uno.

Но после того, как Шепард принял снотворное, пару "выгнали" из аэропорта после полуночи.

"К счастью, мы нашли друзей, которые предложили нам свою мансарду и приняли нас в час ночи!!!!!!", — рассказала актриса подписчикам.

Многие их фолловеры были поражены, что пара "не летает частным самолетом".

Воспитание без табу

Ранее Белл рассказала миру, что разрешает своим детям пить безалкогольное пиво дома и в ресторанах.

"Я получу много критики за это. И позвольте мне начать с того, что мне без разницы. Я считаю, что я прекрасная мама. Я учусь каждый день", — рассказала звезда фильма "Забыть Сару Маршал".

 

Кристен рассказывала о своем подходе к воспитанию, особенно когда дело доходит до обсуждения таких тем, как трезвость и психическое здоровье. Она призналась, что ненавидит слово "табу", и они заботятся о том, чтобы их дочери были в курсе окружающего мира.

"Я ненавижу слово табу. Я считаю, что его следует вычеркнуть из словаря. Не должно быть ни одной темы, о которой бы не говорили люди. Я знаю, что это шокирует, но я разговариваю со своими детьми о наркотиках, и о том , что их папа наркоман и он лечится, и мы говорим об интиме", — сказала Кристен.

Напомним, мать американской певицы Бейонсе, 69-летняя модельер Тина Ноулз, стала жертвой грабителей. Неизвестные вынесли из ее имения в Лос-Анджелесе (Калифорния) сейф с кругленькой суммой наличными и драгоценностями.

Ранее обладатель премий "Грэмми", "Оскар", "Тони" и "Эмми", певец Джон Ледженд и его жена, модель, шоувумен Крис Тайген в четвертый раз стали родителями. Они до последнего скрывали рождение сына.

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