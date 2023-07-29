Звездную голливудскую семью выгнали из аэропорта посреди ночи

Актеры Кристен Белл и Декс Шепард. Фото: instagram.com/kristenanniebell/

Актеры Кристен Белл и ее муж Дэкс Шепард рассказали, что их "выгнали" из бостонского международного аэропорта Логан. Самолет пары задержали.

Об этом звезды сообщили в своем Instagram.

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После новости о том, что их рейс перенесен на следующий день, 43-летняя актриса и ее 48-летний супруг сообщили своим подписчикам, что они приобрели подушки и простыни на 600 долларов, чтобы создать импровизированные кровати на полу у гейта.

"Застряли в бостонском аэропорту, 9 часов задержки", — подписала Белл видео, на котором стелит одеяла для отдыха.

Несмотря на их попытки найти отель неподалеку, Шепард сообщил, что им это не удалось.

"Могла бы быть очень хорошая гостиница, но они все заняты", — сказал он, говоря об огромной сумме денег, которую они потратили на зубные щетки, подушки, одеяла и другие вещи первой необходимости.

Кристен отметила, что "проживание" в международном аэропорту Бостона стоит 600 долларов за ночь.

Ожидая, пока пройдет время, их дети, дочери Дельта и Линкольн играли рядом в Uno.

Но после того, как Шепард принял снотворное, пару "выгнали" из аэропорта после полуночи.

"К счастью, мы нашли друзей, которые предложили нам свою мансарду и приняли нас в час ночи!!!!!!", — рассказала актриса подписчикам.

Многие их фолловеры были поражены, что пара "не летает частным самолетом".

Воспитание без табу

Ранее Белл рассказала миру, что разрешает своим детям пить безалкогольное пиво дома и в ресторанах.

"Я получу много критики за это. И позвольте мне начать с того, что мне без разницы. Я считаю, что я прекрасная мама. Я учусь каждый день", — рассказала звезда фильма "Забыть Сару Маршал".

Кристен рассказывала о своем подходе к воспитанию, особенно когда дело доходит до обсуждения таких тем, как трезвость и психическое здоровье. Она призналась, что ненавидит слово "табу", и они заботятся о том, чтобы их дочери были в курсе окружающего мира.

"Я ненавижу слово табу. Я считаю, что его следует вычеркнуть из словаря. Не должно быть ни одной темы, о которой бы не говорили люди. Я знаю, что это шокирует, но я разговариваю со своими детьми о наркотиках, и о том , что их папа наркоман и он лечится, и мы говорим об интиме", — сказала Кристен.

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